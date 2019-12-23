跨國盜獵猖獗！馬來亞虎失去「棲地+食物」　大馬境內僅剩200隻

▲馬來西亞境內的馬來亞虎僅剩200隻」。（圖／翻攝自維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

分布在馬來半島的馬來亞虎（俗稱馬來虎）2013年間被列為瀕危物種，而馬來西亞太平動物園更表示，目前整個東協的馬來虎數量銳減，尤其分布在大馬境內的野生馬來亞虎僅剩200隻。其中缺乏棲地、食物，以及來自越南與緬甸的盜獵者，是造成馬來亞虎減少的主要原因。

有88％的馬來亞虎生活在馬來西亞的霹靂、彭亨、吉蘭丹和登嘉樓等四個州，據統計，在2013年間，馬來虎的數量僅剩250至340隻。霹靂州太平動物園主管利祖安表示，現在的數量更大幅減少，大馬境內目前只剩下約200隻老虎而已，主要原因可歸咎在缺乏棲地、食物，以及來自越南與緬甸的盜獵者。

利祖安指出，人類的獵捕活動不只針對稀少的老虎，而是包含山豬、鹿羌等「老虎的食物」，當老虎的食物大量減少，加上人類過度開發叢林，在缺少食物和棲息地的狀況下，馬來亞虎的數量自然會大幅減少。另外，傳統中藥或是富豪的收藏，讓老虎器官在黑市大量流竄，在2000年至2013年，至少就有1425隻老虎遭盜獵。

在老虎走私的利益誘拐之下，許多來自緬甸與越南的盜獵者，就會冒險跑到馬來西亞獵殺稀有的馬來亞虎。利祖安表示，從數據上來說，馬來西亞大部分的盜獵者確實都來自國外。目前除了動物園內所飼養的5隻馬來亞虎以外，他們也積極建立基因庫，並派員在國家公園與森林內協助巡邏。

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