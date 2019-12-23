俄羅斯女冰球員「全裸年曆」火辣來襲！躺玫瑰花海模仿「美國心玫瑰情」

▲俄羅斯冰球女球員全裸上陣拍攝2020年曆。（圖／翻攝自WHL官網）

實習記者周依儒／綜合報導

俄羅斯女子曲棍球聯盟（WHL）今年再度出擊，找來許多女球員脫掉球場上的溜冰鞋和頭盔，顛覆「戰鬥民族」形象，全裸上陣拍攝2020年曆！來自7支不同隊伍的12名女球員紛紛展露好身材，分別使用12個月各自代表的植物來做造型，讓許多支持者眼睛為之一亮。

根據《太陽報》報導，來自HC Tornado的安娜（Anna Prugova）躺在用玫瑰花製成的地板上，模仿了著名電影「美國心玫瑰情」的宣傳照片；2017年冰球少年世錦賽俄羅斯隊的隊長妮娜（Nina Pirogova）則是以小清新的形象登上日曆，手拿蘋果並同時被滿滿向日葵包圍住。另外也有其他球員全裸上陣躺在楓葉堆中、穿著白花做成的連身裙等系列美照。

這些俄羅斯冰球女將的照片讓許多人都超驚艷，紛紛表示「我的生活中需要這些年曆」、「這些年曆在哪買？」而俄羅斯女子曲棍球聯盟也將日曆的部分照片上傳在Instagram上並寫道，「你們一直在等待！最美麗、最女性化、最溫柔的年曆來了！」

不過，這也並非俄羅斯冰球女將首次吸引大家目光，她們在2018年時也推出了一系列美照年曆，只見12名球員們在「大雨背景」中展現自己的絕美樣貌，濕透的上衣配上優美的體態也讓這本年曆在去年掀起一波不小的話題。