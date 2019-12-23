從「屍袋」奇蹟甦醒　南亞海嘯倖存者協助建造預警系統

▲Arif Munandar。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

印尼蘇門答臘島外海在2004年發生規模9.1的強震，當時引發南亞大海嘯造成超過23萬人喪命，其中印尼西北部的亞齊特別行政區（Aceh）是重災區，當時34歲的阿瑞夫（Arif Munandar）原本已經被宣告死亡並裝入屍袋，結果4天之後奇蹟般甦醒過來，現年49歲的他於災難應變機擔任構無線電通訊技術員，把協助打造與維護海嘯預警系統當成畢生使命。

大地震引發了最高17.4公尺的海嘯，根據印尼政府統計，在重災區亞齊特別行政區有128,858人喪命，以及37,087名失蹤人口。

▲2014年南亞大海嘯衝毀許多人的家庭。（圖／達志影像／美聯社）

阿瑞夫雖然在災難中奇蹟生還，但卻失去了包括妻小在內的24名親人。悲痛萬分的他在走出傷痛之後，致力於海嘯預警系統的相關工作，下定決心如果未來再遇到天災，要將憾事將到最低。

海嘯預警和減災系統（IOTWMS）負責人圖瑪拉 （Srinivasa Tummala）表示，現在海嘯偵測設備與資料即時共享的技術不足，預警系統的維護也相當困難，是現階段遇到的最大阻礙，在IOTWMS當中重點還是居民平時就要為災害提前做準備，例行性的演習也是不可或缺的一環。

目前全球有28個國家花費超過4億美元（約台幣120億元），打造由101個海平面儀、148個地震儀和9個浮標建構而成的海嘯預警系統，相關研究人員也致力於利用行動應用程式（mobile application）和全球衛星導航系統（GNSS）來監控與預測海嘯的發生。