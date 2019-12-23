已容納370萬敘利亞難民！土耳其總統：無法再應付新一波移民潮

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於12月17日出席聯合國難民署（UNHCR）全球難民論壇。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於22日表示，敘利亞伊得利卜省（Idlib）遭遇的轟炸與攻擊越來越猛烈，目前大約有8萬人逃往土耳其，可是國內已經「無法再應付新一波的難民潮（Refugee Wave）。」他指出，如果暴力持續上演，這個數字只會越來越高。據了解，土耳其目前已經容納370萬名敘利亞難民。

《路透社》報導，艾爾段22日出席伊斯坦堡（Istanbul）一場頒獎典禮，他提到，近日敘利亞政府軍與俄羅斯軍隊加強轟炸，超過8萬名伊得利卜居民逃到土耳其，可是國家已經「無法再應付新一波來自敘利亞的難民潮。」

艾爾段警告，如果伊得利卜人民承受的暴力再不停止，恐怕重演2015年移民危機，「這個數字將會增加更多……土耳其不會自己承擔這樣的移民負擔。這種壓力的負面影響，將成為所有歐洲國家都能感受到的問題，尤其是希臘。」他透露，土耳其代表團23日將抵達莫斯科，討論當前局勢。

▲土耳其10月對敘北發起「和平之泉」（Operation Peace Spring）軍事行動，要求庫德族撤出安全區。（圖／路透）

BBC報導，敘利亞東北部的伊得利卜省是境內最後一處仍被叛軍、聖戰士把持的地區，總統阿薩德（Bashar al-Assad）誓言早日奪回控制權，當地戰火連連，許多居民逃往鄰國。據了解，土耳其已經收容370萬敘利亞難民。

土耳其政府希望在兩國邊境規畫「安全區（Safe Zone）」安置難民，但該地10月被庫德族占領，安卡拉因此發起「和平之泉」軍事行動，要求庫德族撤出，招致國際譴責。土耳其與俄羅斯8月終於達成停火協議，要求敘利亞政府軍停止攻擊，但小規模衝突依然每天上演。

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