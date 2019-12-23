維吉尼亞州69車連環撞！　迷霧中「廢鐵疊一團」51傷2命危

▲當局在車禍發生7.5小時後，完成狀況排除，全線恢復通車。（圖／翻攝自臉書「Williamsburg Flight Center」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國維吉尼亞州（Virginia）於美東時間周日（22日）上午發生連環車禍，69台車全部擠在一團，造成51人受傷，其中11人傷勢嚴重，2人命危。當局必須封鎖東西向路段，故障排除後在中午和下午陸續開放通行。

《天氣頻道》（The Weather Channel）報導，22日上午7點51分，64號州際公路威廉斯堡（Williamsburg）西向路段，接近皇后溪橋（Queens Creek Bridge），因為快速形成的濃厚晨霧，視線範圍縮小成不到400公尺，加上路面結冰，不到20分鐘後就導致駕駛人閃避不及，紛紛撞成一團。

▲警消在車禍發生後趕到現場。（圖／翻攝自臉書「York-Poquoson Sheriff`s Office」／「Williamsburg Flight Center」）

69台車因而毀損，51名傷者被送往醫院，其中11人受到重傷、2人命危。洲警表示，車禍發生於西向路段，但情況嚴重，使得東向路段也必須暫時封閉，直到上午11點30分，東向路段恢復開放，而西向路段直到下午3點30分才恢復通行。

目睹車禍的伊凡（Ivan Levy）告訴《美聯社》記者，他正要開車進到威廉斯堡工作，看到前方濃霧後就放慢速度，「接下來我就看到一堆車疊在另一堆車的車頂上」。伊凡的妻子阿蓮娜（Alena Levy）當時則是開著另一台車，她沒有像老公一樣慢下來，而是一頭撞上去，所幸只受到輕傷。