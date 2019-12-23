川普、澤倫斯基通話後91分鐘　白宮要求「扣留烏克蘭援助款」

▲最新釋出郵件顯示，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基通話後90分鐘，白宮就扣留烏克蘭援助款。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國非營利新聞調查組織「公共誠信中心」按照法院命令，取得政府電子郵件，內容顯示，川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話結束的91分鐘以後，白宮高級官員達菲（Mike Duffey）就要求國防部「延遲」對烏克蘭提供援助款項。行政管理和預算局（OMB）對此駁斥，稱早在7月18日就宣布這個決定。民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為，郵件非常具有「爆炸性」，也為彈劾案審判提供最新證據。

《衛報》、BBC於22日報導，「公共誠信中心」（Center for Public Integrity）在一起訊息自由的案件中，按照法院命令，取得政府電子郵件。根據文件內容，川普與澤倫斯基通話結束91分鐘以後，達菲致信一名高級國防官員，要求國防部按照政府審查計畫「延遲」提供援助，「有鑑於這個要求的敏感性，我會感謝你保密訊息，只讓需要了解如何執行指示的人知道。」

根據CNN，美國行政管理和預算局（OMB）發言人塞梅爾（Rachel Semmel）於22日反駁電子郵件的描述，「把扣留款與那通電話聯繫在一起，非常魯莽，正如已經確定且公開報導的，扣留的決定早在7月18日一次跨部門會議上就已經宣布。從一封電子郵件中抽出一句話，沒有說明上下文與脈絡，既誤導也不精確。」

▲參議院民主黨領袖舒默（Charles Schumer）認為，這封郵件為彈劾案審判提供新證據。（圖／達志影像／美聯社）

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為，這封電子郵件是「爆炸性的」，提供彈劾案審判的新證人、新證據，「我們需要達菲先生前來作證……在川普與澤倫斯基通話的90分鐘以後，我們要求（作證）的其中一名高級政府官員說要停止援助，還說必須保密。你還需要什麼（文件）來要求證人？」他指出，美國人民將會「正確地假設，這些阻止他們作證的人是在協助掩飾、教唆，顯而易見。」

據了解，川普7月25日與澤倫斯基通話，被指控施壓烏克蘭調查政敵拜登，濫用職權牟取個人利益。眾議院18日正式彈劾總統，民主黨希望審判傳喚至少4名新證人，但參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）希望在沒有證詞的情況下展開審判，雙方陷入僵局。外界大多認為，共和黨把持的參議院不太可能決定免職總統。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！