民主黨眾院議長扣住彈劾川普條款　白宮「時間戰」輕鬆打：裴洛西終將屈服

▲裴洛西（Nancy Pelosi）拖延遞交彈劾條款給參議院。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院通過2項彈劾川普條款後，民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）遲遲不送交給共和黨占多數的參議院表決。副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長周日在節目上開炮，儘管裴洛西威脅要扣住條款，直到參議院達到她的要求，但在民意壓力下，她遲早要雙手奉上。

綜合CNN和《政客》（Politico）報導，眾議院日前通過「濫用總統職權」和「妨礙國會調查」2項彈劾條款，而裴洛西暗示，若共和黨領袖們沒有先把審核內容給她看過，讓她確定對民主黨是公平的，那她就必須把彈劾條款暫時鎖在抽屜裡，當作談判的籌碼。

▲川普成為史上第三個被眾院彈劾的總統，但外界普遍預料彈劾案會被參議院否決。（圖／路透社）

彭斯幕僚長休特（Marc Short）在《週日福斯新聞》（Fox News Sunday）上表示，裴洛西最終還是得要讓彈劾程序繼續進行，「我們相當有信心，她的做法站不住腳，她會必須交出文件。她會屈服，她不可能維持這個狀況多久的。」

休特指出，總統川普希望彈劾案的審核過程能在參議院得到公正對待，包括傳喚證人，「他（總統）發覺這是一件不可理喻的彈劾案後，覺得非常沮喪」，「但他更想要透過參議院的判決，證明自己是無罪的。所以他很期待能有機會在參議院受到公平的審訊。」

►裴洛西放話「看參院如何接招」 扣彈劾案嗆川普：沒人能凌駕法律之上

►不斷更新／美眾院表決通過！ 川普成「史上第3位」遭眾院彈劾的美國總統