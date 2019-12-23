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跟著舊振南師傅手作漢餅　晶華力推文化體驗遊程吸客

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▲百年漢餅名店「舊振南」於台北晶華酒店一樓打造創新體驗空間，並首度推出迷你漢餅下午茶服務。（圖／業者提供）

▲百年漢餅名店「舊振南」於台北晶華酒店一樓打造創新體驗空間，並首度推出迷你漢餅下午茶服務。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

跟著舊振南老師傅學習手作漢餅，或是前往北投文物館、感受日治時期的溫泉風華，這是台北晶華酒店集團旗下麗晶學苑的課程，董事總經理吳偉正表示，透過遊程的規劃以及達人們的帶路，飯店也能成為在地生活文化與觀光旅客之間的溝通橋樑，搶攻文化體驗經濟。

為服務日益增加的自由行旅客、豐富入住房客的旅遊行程選項，台北晶華酒店即日起再度推出三款「麗晶學苑Regent Academy」遊程，在原有的五星廚房、釣蝦體驗、廟宇巡禮、精品調香等活動之外，規劃出舊振南漢餅手作、「看見北投」裹千家茶道體驗以及探索夜的林森北．條通導覽等三款體驗活動。

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▲晶華酒店董事總經理吳偉正（圖左）表示，飯店也能成為在地生活文化與觀光旅客之間的溝通橋樑，搶攻文化體驗經濟。圖右為舊振南營運長李立元。（圖／業者提供）

▲晶華酒店董事總經理吳偉正（圖左）表示，飯店也能成為在地生活文化與觀光旅客之間的溝通橋樑，搶攻文化體驗經濟。圖右為舊振南營運長李立元。（圖／業者提供）

「麗晶學苑Regent Academy」是晶華酒店2017年5月所推出的客房活動，酒店集合了館內外臥虎藏龍的旅遊生活達人、帶領房客以在地專家的角度暢玩台北，廣受房客喜愛的遊程。

此次新增的三款行程中，首先是「舊振南漢餅手作」，擁有百年歷史的舊振南餅店，除了淬鍊出純熟的製餅專長外，也以發揚漢餅文化為己任，喜愛在地傳統美食的房客，可以跟著舊振南師傅手作台灣特色糕點，了解傳統製餅工藝的同時，也可以品嚐精彩的茶食套餐，以五感體驗一覽食藝文化。

其次，「看見北投」裹千家茶道體驗，將帶領房客一同前往充滿日式情調的北投文物館，在詩意濃厚的日式建築中，體驗道地的日本茶道，感受日治時期的溫泉文化之美；「探索夜的林森北．條通導覽」將是由「島內散步」的專業嚮導帶領旅人走入林森北路巷弄，介紹店家的故事、群聚的發展，感受中山區特有的條通文化，豐富旅客們在地化的體驗。

依據財報，晶華國際酒店集團 2019年第三季稅後淨利2.94億元，年增22.9 4％，每股稅後盈餘（EPS）為2.19元，累計前三季稅後淨利為10.47億元，年增1.6％ ，每股稅後盈餘（EPS）為8.03元，優於去年同期。

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