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邀同仁冬至送暖失依兒少！全球人壽捐助20萬元教育金給忠義基金會

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▲全球人壽舉辦「黛姐姐冬至攜手愛」志工活動，由全球人壽副董事長林文惠擔任愛心大使（圖前第二排右八），帶領忠義基金會小朋友完成了第一次搓湯圓初體驗。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽舉辦「黛姐姐冬至攜手愛」活動，由全球人壽副董事長林文惠（圖右一）擔任愛心大使，帶領忠義基金會小朋友做造型湯圓，歡慶冬至。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

秉持「因為愛，責任在」的品牌理念，全球人壽攜手忠義基金會於21日舉辦「黛姐姐冬至攜手愛」志工活動，由全球人壽副董事長林文惠擔任愛心大使，邀請同仁一起擔任志工，帶領忠義基金會小朋友體驗人生中首次做造型湯圓，歡慶冬至。

全球人壽表示，結合保戶子女獎學金公益加一加及CSR專區上線的「娘家永在X全球人壽」影片公益活動，捐款20萬元，並贈送每位孩童聖誕禮物「樂活寶書包」，讓小朋友在冷冷的冬天擁有大家暖暖的愛。

全球人壽副董事長林文惠表示，今年公司成立25週年，一直以來致力於回饋社會，近年更獲得各界獎項肯定。2019年，全球人壽發布首本企業社會責任（CSR）報告書，所涵蓋之永續發展目標（SDGs）高達14項為目前同業最多，官網CSR專區亦於年底暖心上線，展現全球人壽25年來CSR相關成果。

此外，全球人壽還獲得2019年體育推手獎贊助類金質獎及長期贊助獎，以及屢獲肯定的「我的棒球夢—馬祖棒球營」及「我的一畝茶」等公益專案。

林文惠說明，全球人壽與忠義基金會合作拍攝「娘家永在X全球人壽」影片，敘述許多「愛與責任」的故事。一句「媽媽！」在影片中，被小女孩喚著媽媽的保育員青雯媽媽，在忠義育幼園擔任11年的保育員工作，跟小女孩看似母女的互動，乘載的是每一刻不求回報的愛與責任。

如同保險業的本質與從業人員推廣保險的初衷，幫助更多保戶守護大家所愛之人的具體行動，因為每個愛無怨無悔付出的心，都有「責任，讓我們有了被需要的價值，進而感受愛的意義。」

▲全球人壽「黛姐姐冬至攜手愛」，邀同仁一起送暖失依兒少，由全球人壽副董事長林文惠（左三）代表捐助20萬教育金予忠義基金會執行長高敏足（左二）。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽「黛姐姐冬至攜手愛」，邀同仁一起送暖失依兒少，由全球人壽副董事長林文惠（左三）代表捐助20萬教育金予忠義基金會執行長高敏足（左二）。（圖／全球人壽提供）

全球人壽表示，為向大眾傳遞「愛與責任」的CSR理念，特別透過「娘家永在X全球人壽」影片邀請大眾響應公益，原訂於20日前達成5萬次瀏覽量即捐款5萬元年節加菜金給忠義，影片一釋出獲得廣大迴響，在短短一週內即達成5萬次瀏覽量目標。

不僅「解鎖」原本的年節加菜金5萬元，全球人壽更加碼，連同保戶子女獎學金公益加一加活動，總計捐款20萬元予忠義基金會，以期協助失依兒少籌措教育經費。

在忠義基金會裡，住著許多失去家庭的孩子，從1953年創立收容軍眷遺孤，到1983年開始收容棄嬰、遊童等安置，他們需要的不只是憐憫與物資，而是與家一同消失的安全感。這些日夜照顧他們的保育員媽媽，就是孩子漂泊等家的避風港，他們終究會分離，但如同「娘家永在X全球人壽」的英文片名「Home」一樣，只要基金會還在的一天，就永遠是孩子的娘家。

全球人壽表示，青雯媽媽一句「我在這裡等你回來喔」，也惹哭大批網友。而庭均媽媽面對每一次倒數的分離，當下都很難過，但是抱著孩子們會回來尋根，這樣期待的心，一年又一年地繼續做下去。

全球人壽多年來運用企業的力量，致力成為忠義基金會及保育員媽媽們的後盾，和保育媽媽們用「愛＋責任」的精神，積極讓這個娘家能永續，讓失依兒少們的「娘家永在」，期待成為孩子們在成長過程中，強而有力的後盾，延續全球人壽「因為愛，責任在」的品牌理念，期望能拋磚引玉，讓更多人認識保育員媽媽的故事。

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