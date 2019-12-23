雲端最有錢／放下賠錢炸彈　2020飆股、轉機股搶先卡位戰

新聞節目中心／綜合報導

這兩周因為美國總統川普，釋出美中貿易戰接近達成協議的利多，美股再創新高，台股這波是否要直衝12000點？大家都在等，這股熱錢究竟能燒多久呢？不過金管會主委也提醒要「居安思危」！



台股這波多頭發動攻勢，再度由台積電領軍飆車，半導體族群同慶，同時三王之中再看看鴻海、大立光，是否能接棒續攻，都是台股，是否能有多頭的輪動節奏。美國的知名財經節目，就預測了第一波美國股市受惠名單，金融銀行股有摩根大通、花旗、高盛、美國銀行、萬事達卡、VISA；科技股有蘋果、Nvidia、高通等。

美股搶搶滾，那台股又是如何利多盡出呢？這一波美中貿易協定慶祝行情可以維持多久？2019年你有賺到錢嗎？年底到了，趕快整理一下手上的投資配置，是不是有不該留的地雷炸彈股需要趕快出清，或是有獲利的，趕快瞄準下一波買進時機，在2020再賺一波。你想知道台股何時會衝破12682？現在已經走到2019年底了，最夯的就是5G概念股，除了貴森森的龍頭大廠，其實還有很多個股可以趁農曆年前搶進，幫自己賺紅包呢！

2020到底台股「護國神山」台積電，還能不能買？何時是下手好買點？除此之外，看好哪些轉機股可以在2020為大家翻轉財富？想提前領紅包的人，更多精采的節目內容，千萬不要錯過喔。

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