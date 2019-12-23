　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

雲端最有錢／放下賠錢炸彈　2020飆股、轉機股搶先卡位戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

這兩周因為美國總統川普，釋出美中貿易戰接近達成協議的利多，美股再創新高，台股這波是否要直衝12000點？大家都在等，這股熱錢究竟能燒多久呢？不過金管會主委也提醒要「居安思危」！

台股這波多頭發動攻勢，再度由台積電領軍飆車，半導體族群同慶，同時三王之中再看看鴻海、大立光，是否能接棒續攻，都是台股，是否能有多頭的輪動節奏。美國的知名財經節目，就預測了第一波美國股市受惠名單，金融銀行股有摩根大通、花旗、高盛、美國銀行、萬事達卡、VISA；科技股有蘋果、Nvidia、高通等。

美股搶搶滾，那台股又是如何利多盡出呢？這一波美中貿易協定慶祝行情可以維持多久？2019年你有賺到錢嗎？年底到了，趕快整理一下手上的投資配置，是不是有不該留的地雷炸彈股需要趕快出清，或是有獲利的，趕快瞄準下一波買進時機，在2020再賺一波。你想知道台股何時會衝破12682？現在已經走到2019年底了，最夯的就是5G概念股，除了貴森森的龍頭大廠，其實還有很多個股可以趁農曆年前搶進，幫自己賺紅包呢！

2020到底台股「護國神山」台積電，還能不能買？何時是下手好買點？除此之外，看好哪些轉機股可以在2020為大家翻轉財富？想提前領紅包的人，更多精采的節目內容，千萬不要錯過喔。

請繼續往下閱讀...

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
交換禮物整過頭…孫生動怒「很像在霸凌」護成員！奎丁急道歉3次
快訊／鶯歌娃娃機台主被8人擄走　遭球棒毒打頭骨破裂慘死
女嬰被韓國瑜親頭…她怒控「完全沒告知」！網還原真相：綠衣才是
ET民調／台中市立委第①-④區：洪慈庸「被復仇」告急
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

特斯拉股價半年飆120%　空頭大軍「如臨寒冬」慘賠逾2千億

雲端最有錢／放下賠錢炸彈　2020飆股、轉機股搶先卡位戰

威州大學學者組團來台參訪鴻海　產學合作培育威州廠所需人才

康和證券單車接力環島公益啟程　董座挑戰花東逆風而行

外資逢高調節、本土買進　台積電守住330元關口　

鈴鹿賽道樂園年收400萬來客　大魯閣拚轉型期待明年損益兩平

歐元匯價跌破34元！創超過2年半新低　換新台幣5萬多賺3千元

新台幣開盤貶值2分　以30.23元兌1美元開出

台股開盤上漲10點　開高走高成功收復1萬2千點

美股道瓊漲78點 　台指期開盤上揚21點

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

特斯拉股價半年飆120%　空頭大軍「如臨寒冬」慘賠逾2千億

雲端最有錢／放下賠錢炸彈　2020飆股、轉機股搶先卡位戰

威州大學學者組團來台參訪鴻海　產學合作培育威州廠所需人才

康和證券單車接力環島公益啟程　董座挑戰花東逆風而行

外資逢高調節、本土買進　台積電守住330元關口　

鈴鹿賽道樂園年收400萬來客　大魯閣拚轉型期待明年損益兩平

歐元匯價跌破34元！創超過2年半新低　換新台幣5萬多賺3千元

新台幣開盤貶值2分　以30.23元兌1美元開出

台股開盤上漲10點　開高走高成功收復1萬2千點

美股道瓊漲78點 　台指期開盤上揚21點

網傳章子怡第二胎生了！汪峰「朋友圈截圖」曝光　網看一眼秒戳破真相

選前歸隊挺韓國瑜？ 王金平：幫立委候選人就是幫「國民黨」

全球玩家瘋排隊　任天堂直營店以IP拓遊戲市場

「高顏值百大DJ」在高雄！脫掉上衣「露出大胸肌」衝到台下　粉絲狂摸：好帥

業績冠軍尾牙慶功爽灌「深水炸彈」　回家抱馬桶狂吐300cc鮮血

中台灣要贏　蔡英文：從蔡其昌、從海線大勝贏起

檳城大景！升旗山纜車故障…966遊客受困　消防帶隊徒步走下山

一邊一國行動黨台南舉辦募款餐會　為林志文拉抬聲勢

因對廣告客戶操作不透明遭法國開罰50億元　Google要上訴

外星人到此一遊？北京清晨天空驚見「神秘光線」...其實是飛機雲

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

財經熱門新聞

美元定存超夯　最高年息衝破5%

人民幣匯價改寫近10年新低！　換新台幣5萬多賺超過3千元

歐元匯價創超過2年半新低　換新台幣5萬多賺3千元

跟著舊振南師傅手作漢餅　晶華力推文化體驗遊程吸客

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

退休理財投資策略「四大金律」　專業經理人一次教戰

外媒吐槽十年來20款科技產品　Apple、任天堂、Google都上榜

鈴鹿賽道樂園年收400萬來客　大魯閣拚轉型期待明年損益兩平

開戶時間省三成　合庫推VTM

新台幣開盤貶值2分　以30.23元兌1美元開出

外資喊買！國巨股價突破400元

台股開盤上漲10點　開高走高成功收復1萬2千點

美股道瓊漲78點 　台指期開盤上揚21點

更多熱門

相關新聞

直播／ET民調／台中市立委藍坐3搶4.綠保5之戰

直播／ET民調／台中市立委藍坐3搶4.綠保5之戰

挺韓、罷韓遊行21日同天在高雄登場，挺韓方宣稱有35萬人，罷韓方則表示有50萬人到場，雖然遊行已經落幕，但對於彼此到底有多人響應，在網路上吵得不可開交，根據專業數學老師計算分析，認為雙方都有「膨風」可能性。韓國瑜諷霸韓團體遮羞布，罷韓則反批韓國瑜沒有全程參與，激情過後，哪邊佔上風？《雲端最前線》23日邀請親民黨競選總部發言人于美人、台北市議員李柏毅、桃園市議員王浩宇、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

台股開盤上漲10點　開高走高成功收復1萬2千點

台股開盤上漲10點　開高走高成功收復1萬2千點

美股道瓊漲78點 　台指期開盤上揚21點

美股道瓊漲78點 　台指期開盤上揚21點

福特升級工廠為了3款硬派車型

福特升級工廠為了3款硬派車型

退休理財投資策略「四大金律」　專業經理人一次教戰

退休理財投資策略「四大金律」　專業經理人一次教戰

關鍵字：

雲端最有錢邱沁宜直播投資美股台股

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

韓國瑜抱女嬰親頭　醫師傻眼曝案例

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

林佩瑤婚紗超兇！星光二班驚呼：胸口可以放鬆嗎

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

阿婆站牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆馬上懂…她哭了

病妻車停國道6號　翻護欄墜橋亡

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面