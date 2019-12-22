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2020職場目標大調查　2成5上班族最希望加薪、升遷

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▲工作 上班族。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2成5上班族最希望2020年可以加薪、升遷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動力發展署台灣就業通網站，日前針對上班族進行「2020職來運轉大調查」，根據調查結果發現上班族最想達成的職場目標為「加薪」(21.61％)，其次是「專業提升」(20.13％)，顯示上班族最重視的是如何提升自己在職場上的競爭力，以利爭取下一個更好的工作機會。

發展署表示，受訪者在職場方面設定的首要目標，以回答「加薪」(21.61％)最多，其次為「專業提升」(20.13％)，第三為「學習新事物或第二專長」(15.97％)。其中，選擇「加薪」或「升遷」的比率合計為24.93％；但選擇「專業提升」或「學習新事物或第二專長」的受訪者比率卻高達36.10％。

請繼續往下閱讀...

此外，調查結果也顯示，有46.07％受訪者在年底或過年後「想換工作」，進一步詢問想換工作民眾的轉職動機，以回答「薪資福利不佳」(48.14％)為最高，其次為「不喜歡目前的工作內容」(24.27％)，再其次為「不認同直屬主管的管理方式」(22.70％)。

不過，也有52.82％的受訪者表示，近期沒有考慮轉職，以「已經習慣目前環境，懶的換工作」(36.89％)最多，其次為「非常滿意目前工作」(30.94％)，第三「與主管同事相處融洽」(24.13％)，顯示有不少上班族選擇待在同個職場的原因，大多是習慣環境或滿意目前的工作。

發展署提醒有意轉職的民眾，首先仍應把現職的工作做好，避免出現「對工作產生倦怠、缺乏熱情」、「經常臨時請假」、「上班偷看求職網頁」等行為，以免讓雇主留下不好的印象。

而在找工作時要留意職缺相關資訊，就業服務法已明文規定雇主招募人才，如職缺經常性薪資低於4萬元以下必須揭示薪資範圍，以利求職者評估是否前往應徵，但在職缺薪資資訊的判讀上，求職民眾仍需審視自己的能力及條件，以免期待與現實有太大落差。

最後，想提升自我專業能力以爭取轉職機會的上班族，除了需隨時充實自己的專業知識及掌握職場新知外，還可培養與本業相關的第二專長，以提升實力，為自己加分。

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