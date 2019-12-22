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被親手送入獄！搶劫犯洗心革面「20年後變律師」　邀法官主持就職儀式

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▲▼手銬，終身監禁，鐵窗，監獄，受刑人。（圖／pixabay） 

▲少年入獄洗心革面，20年後成為律師。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

1999年春天，美國密西根州一名19歲少年因搶劫銀行，被判處6年徒刑。如今20年後，少年變成一名新科律師，重回該法院，讓當年宣判他入獄的法官為他主持宣誓就職儀式，見證他洗心革面的人生。

綜合外媒報導，當時高三的范蘇梅倫（Robert VanSumeren）面臨雙親離婚的傷害，讓他自暴自棄，選擇喝酒、吸毒來逃避人生，隨著不斷累積著前科，「負債的我為了還錢，想到有種輕鬆賺錢、可以回到正軌人生的方法」。

范蘇梅倫在搶劫一家便利商店後，又走入當地銀行搶劫。不過不到24小時，警方就循線逮捕了范蘇梅倫，並依照搶劫罪名，判處他6年有期徒刑，「我嚇壞了，我以為我這輩子完了，我迷茫得不知道怎麼度過這一切」。

直到服刑6年結束後，范蘇梅倫在2005年獲釋，接受2名曾到監獄探望他的中學老師幫忙，進入社區大學就讀，並於2015年獲得碩士學位，再次攻讀底特律韋恩州立大學法學院，最後終於在2018年7月通過律師資格考試。

如今20年過去，范蘇梅倫希望由當年審判他的法官史密斯（Michael Smith）為他主持宣誓就職儀式，「我不知道法官會不會同意，但我覺得值得一試」。意外的是，史密斯雖然訝異，卻非常樂意，「我必須脫帽致敬，他改變了他的生活，這是很罕見的，很少能看到如此成功的轉變」。

范蘇梅倫站在同樣的法庭，眼前是法官史密斯，身後則是家人與朋友，緩緩的舉起右手，宣讀律師誓詞，承諾以密西根州律師的身分維護並捍衛憲法，為手無寸鐵之人伸張正義。最後，范蘇梅倫與史密斯握手合影，打破了法庭該有的慣常禮節。

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