台中歌劇院打造「星光實驗室」　沈浸式體驗展免費參觀

▲台中國家歌劇院《星光行進中—微輻∞實驗室》沉浸與體驗式展覽，打造出獨一無二的星光饗宴。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院在2020年台灣國際藝術節（TIFA）以「科技藝術」為主軸，11檔節目中尤以新媒體表演藝術家蘇文琪╳一當代舞團的《微輻∞》最為特別，除了在4月帶來演出，近日更在歌劇院凸凸廳進行《星光行進中—微輻∞實驗室》沉浸與體驗式展覽，打造出獨一無二的星光饗宴，即日起至明年2月16日開放免費參觀！

蘇文琪自2011年開始進行《城市微輻 W.A.V.E.》的創作，靈感來自當年日本福島核災的震撼，開始思考人類與科技之間的關係。她假想城市是一個「虛擬的大自然」，裡面有樹和海浪的聲音，同時因為科技的誕生，各種看不見的聲光和光波圍繞於生活中，因而有了以波（WAVE）為主題的概念發想。

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經歷10年磨練，軟硬體隨新科技發展同步，裝置的穩定性與表現力不斷提升，2020年春天，蘇文琪首次將在國內外廣受矚目的作品帶來台中，2020年4月24日至26日於台中歌劇院演出。

▲凸凸廳的特殊建築，彷彿有機的植物結構，帶來一種微觀世界的想像，讓人想起浩瀚宇宙空間。（圖／台中國家歌劇院提供）

而此次的《星光行進中—微輻∞實驗室》展覽，蘇文琪與策展團隊將分享從2011《城市微幅W.A.V.E.》到2020《微輻∞》的創作細節與理念。由於凸凸廳的特殊建築，彷彿有機的植物結構，帶來一種微觀世界的想像，讓人想起浩瀚宇宙空間。

▲在矩陣排列的機械動力裝置上，安裝81個小黑盒內藏LED燈與小喇叭。（圖／台中國家歌劇院提供）

團隊之一的藝術家邱昭財負責機械動態的設計，將時間與空間的概念，帶進了裝置與觀眾之間的互動。在矩陣排列的機械動力裝置上，安裝81個小黑盒內藏LED燈與小喇叭，以互動程式(Touchdesinger) 透過裝置升降與時間速度、燈光色彩變化與明暗，讓觀眾置身其間，感受聲光幻化、虛實交錯，每一刻都是獨一無二的星光饗宴！

策展團隊也特別提到，過去觀眾在劇場以單一面向的方式欣賞裝置，這次展覽是以「開放實驗室」的概念策展，參與者可以從仰視的角度，看到裝置的各種面向。

▲《星光行進中—微輻∞實驗室》沉浸與體驗式展覽開放免費參觀。（圖／台中國家歌劇院提供）



新加入的藝術家廖祈羽負責整體空間的概念設計，希望創造一個舒適的環境，連結觀眾過去的生活體驗，開啟一個「不一樣的星空想像」，而4月的演出，將可以比在凸凸廳更近距離和360度環繞方式欣賞裝置。



蘇文琪與一當代舞團透過不同的展演方式，重新思考人與機械之間的關係與想像，邀請觀眾從《星光行進中—微輻∞實驗室》的觀看者，到進入劇場成為《微輻∞》欣賞者，以不同的體驗來審視創作者的思維與創意。

《星光行進中—微輻∞實驗室》

展覽日期：2019/12/21 (六)－2020/2/16(日)

地點：台中國家歌劇院 凸凸廳

*周二至周日 11:30─21:00

*1/23（四）─1/24（一）初一至初三11:30─18:00

*1/28（二）─1/29（三）初四至初五11:30─21:00

（免費入場）

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