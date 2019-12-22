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自動化服務不退流行！櫃員機開戶嘛A通　VTM時間省三成

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▲▼合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲合庫積極推動自動化服務，積極推動VTM、ATM無卡服務。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

自動櫃員機會做的事情愈來愈多，不少銀行也讓自動櫃員機具有「開戶」的功能，為了提升數位化，銀行自動化服務，合庫表示，近期已在營業部數位體驗區為示範點，推出遠程視訊櫃員機（VTM），開戶時間可以節省三成以上。

近期有銀行撤銷自動櫃員機的服務，引發市場討論，認為金融科技是否會漸漸取代自動櫃員機（ATM）的功能。但另一方面，不少銀行認為，金融科技短期內難以取代ATM的功能與需求，甚至還扮演了「分行的分身」角色，不斷增加自動櫃員機的功能，在分行逐漸萎縮之下，ATM更能深入服務金融需求者。

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自動櫃員機會做的事情愈來愈多，而不少銀行也讓自動櫃員機具有「開戶」的功能。一般來說，自動櫃員機具開戶功能者分「VTM」和「STM」（智慧櫃員機）

VTM是民眾透過螢幕與遠端銀行員對話，並且依照指示完成開戶認證、上傳證件、資料填寫到發卡就可以完成，強調可以24小時開戶、不用趕銀行營業時間忙著開戶，VTM可以辦理的事物，除了開戶之外，還可以申貸信用卡、舊貸戶對保、財富管理的KYC等，部分VTM也可以存、提、匯款等作業服務；STM則是結合櫃員機與人工，所以相較於VTM，STM造價比較便宜，一台大約是數十萬元即可，但是因為必須要與人工結合，所以必須要設置在營業大廳，所以仍必須在銀行營業時間辦理，目前推STM以兆豐銀為主。

除了一銀、華銀和玉山銀有VTM之外，合庫也跟進推出。合庫表示，只要雙證件，即可使用VTM與視訊櫃員對話，並透過視訊櫃員之引導與協助，逐步完成確認身分、人像拍攝、資料輸入及密碼設置等開戶手續後即可立即取得金融卡，大幅縮短傳統櫃檯開戶作業時間，同時藉由SOP化的作業流程降低作業風險、提升作業效率。合庫表示，至少可精簡30%的開戶時間，未來將評估延長VTM營運時間，讓開戶服務不用趕三點半。

▲▼人工與櫃員機開戶比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、以各銀行公告為主）

▲人工與櫃員機開戶比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、以各銀行公告為主）

▼兆豐銀的智慧櫃員機(STM)。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼智慧櫃員機(STM)。（圖／記者吳靜君攝）

無卡時代　ATM存提款免帶卡

在ATM強化上，合庫進一步提供指靜脈無卡提款及台灣Pay行動提款，包含QR Code掃碼提款、NFC感應提款服務，初期在全台設置21台指靜脈自動櫃員機，自開辦以來，目前累計使用指靜脈提款的戶數成長約達31％。

為滿足不同客群需求與提升使用ATM提款之便利性，合庫亦推出「ATM無卡提款」服務，只要在合庫銀行行動網銀APP進行預約無卡提款，取得交易序號等資料，在有效時間（15分鐘）內至任何一台可提供跨行無卡提款服務之ATM輸入交易資訊，核驗無誤後即可提領現鈔，有效提升客戶使用便利性。

此外，同步提供「ATM無卡存款」服務，毋須攜帶金融卡，在有存款功能之ATM輸入行動電話號碼、存入帳號（目前只限合庫活期性存款帳號）及簡訊交易驗證碼，就可以存入現金，大大提升民眾小額存款之便利性。

▼現在ATM存、提、轉帳愈來愈方便。（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

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