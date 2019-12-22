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特約醫護需進廠措施擴及中小企業　未依法聘僱最高可罰15萬

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部為讓資源缺乏的中小企業勞工能享有健康照護權益，將在明年擴及中小企業（事業單位同一工作場所勞工總人數在100人到199人），明年元旦起上路，勞動部職安署可補助費用；勞動部表示，元旦起百人以上事業單位要聘用特約醫護人員，若未依規定聘僱，可以職安法開罰3萬至15萬元。

職安署職業衛生健康組組長張國明指出，未來依事業單位性質，將醫護人員臨場服務頻率區分為3類，且試算企業負擔。以第1類為例，勞工人數為100人到199人，醫師臨場服務頻率為1年4次、護理人員臨場服務頻率1個月4次，初估1家中小企業在特約醫護上，1年的支出負擔約為11.68萬元；第2類約為8萬元、第3類則為5萬多元。

請繼續往下閱讀...

張國明提到，許多事業單位都認為明明外面就有很多診所，為何還要請醫師或護理師進廠？他解釋，其實職業醫護人員提供包括包括適性配工、母性保護、健康管理與促進、健康指導、復工評估及新興職業病預防等，與外面診斷、打針等醫療現場情況不一樣。

成功大學醫研所教授郭浩然也舉例，曾輔導南部某縫紉機製造公司，公司內中高齡勞工占了4成以上，部分勞工長期反映有肌肉骨骼酸痛情形，經過輔導包括調整工作臺面高度、員工記憶鞋墊等，讓中高齡勞工留任就業外，也增加事業單位產值。

最後，勞動部也呼籲，僱用或特約醫護人員辦理臨場健康服務擴及中小企業，職安署也同步補助中小企業每次特約臨場服務費用，可補助達80%（最高補助15萬元／年），或補助專職僱用護理人員每月薪3分之1（最高補助20萬元／年）。

勞動部在全台灣北、中、南各設有「勞工健康服務中心」，備有醫護、安全衛生和職能治療專業團隊，可提供事業單位做勞工健康管理諮詢。

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