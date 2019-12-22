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金正恩軍委會喊「加強國防軍力」　美官員：為北韓試射洲際飛彈做準備

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▲▼ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

▲北韓先前放話，如果解除制裁一事沒有取得進展，將會送美國一份聖誕禮物。圖為北韓領導人金正恩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓設下的年底談判期限即將到來，領導人金正恩在中央軍委會討論「強化並加速發展國防力量」，討論結果料於月底的五中全會討論決定。如今，隨著平壤政府擴建工廠大樓最新影像曝光，美國官員表示，他們正在為「即將進行且能飛抵美國沿岸的洲際彈道飛彈試射」做準備。紐時分析，若北韓屆時真的進行試射，將是總統川普大膽外交政策路線的一大挫敗。

韓聯社引述朝中社報導指出，在金正恩主持召開的第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議上，他分析現階段國內外的複雜情勢，點出政府應該要隨著局勢變化，從組織、政治、軍事等層面來加強國家武裝力量。儘管報導並未提及加強國防力量的具體細節，但已知會中討論內容聚焦軍隊組織革新，包括新設或擴編部隊、更改部分部隊編制及部隊部署等。

▲▼ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

▲▼ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

外界認為，月底登場的第七屆五中全會是觀察北韓政策的一大關鍵，因為金正恩去年就是在全會宣布暫停核試驗，最終促成2018年6月在新加坡舉行的川金首會。只不過，自今年5月以來，平壤政府進行一系列試射，近期在西海衛星發射基地進行2次試驗，加上平壤政府放話要送美國一份聖誕禮物，讓外界紛紛猜測北韓是否會進行洲際彈道飛彈試射。

紐約時報報導，美國政府官員仍持續淡化飛彈威脅，且川普經常提及北韓過去2年暫停試射長程飛彈，把這當作他與金正恩的外交關係發揮正面效果的證據，藉此讓北韓放棄核武。但如今川普政府的立場已經轉變，美方官員透露，若金正恩真的選擇恢復核試驗，也意味著北韓認定華府不會在短期內取消制裁措施。

▲衛星圖像顯示北韓在平壤的工廠擴建大樓。（圖／翻攝自推特／Jeffrey Lewis）

紐時指出，北韓近來再度放話威脅的舉動是個冷酷的現實，也就是在川金首會之後，平壤政府的核武庫已經大幅擴大。

面對北韓的核試驗，美國軍方官員指出，儘管前總統小布希和歐巴馬都曾考慮過摧毀發射台上的飛彈或進行攔截，但這些計畫當時都沒有被採用，且現階段也沒有類似計畫；此外，目前政府也不清楚是否重拾歐巴馬時期破壞北韓試射計畫的網路戰。官員透露，若北韓恢復試射，川普政府將會踏上過去20年的那條路，也就是遊說聯合國安理會加強制裁。

►製造飛彈發射器當聖誕禮？　北韓「擴建工廠新大樓」最新衛星照曝光

▼美國總統川普2017年曾警告，要讓北韓陷入「烈焰與怒火」（fire and fury）。（圖／路透）

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