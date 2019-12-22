43年來古巴任命新總理「分擔總統工作」　大權仍由共產黨、軍隊掌握

▲馬雷羅成為新憲法下的首位總理。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）21日任命觀光部長馬雷羅（Manuel Marrero Cruz）擔任總理，這也是該國過去43年以來首次出現總理一職。雖然總理能夠分擔總統部分職責，不過批評人士認為，此舉只個做個表面工夫，實際握有權力的還是古巴共產黨跟軍方。

古巴國家通訊社（ACN）報導，56歲的馬雷羅擔任古巴觀光部長近乎16年，此次被任命為總理，任期5年。在古巴全國人民政權代表大會期間，594名代表一致通過馬雷羅的人事任命，此外，副總理與其他人員名單也跟著出爐。

CNN指出，狄亞士-卡奈仍是國家元首，勞爾·卡斯楚（Raul Castro）也是古巴共產黨（PCC）第一書記，真正的權力源自於此。至於總理的工作，則預計管理古巴政府每日的運作，且必須彙報給總統。

▲總理會分擔古巴總統狄亞士-卡奈的部分工作。（圖／美聯社）



《英國廣播公司》（BBC）援引古巴共產黨中央委員會機關報《格拉瑪報》（Granma）指出，馬雷羅是從觀光產業基層出來的政治人物，他2000年被任命為軍方營運的旅遊集團總裁，該集團的飯店在美國總統川普政府下遭到制裁。

2004年，馬雷羅成為觀光部長，此後負責推動旅遊產業，還不清楚是否會繼續擔任觀光部長。狄亞士-卡奈讚許馬雷羅的誠實、工作能力以及對黨的忠心。

回首古巴過往40多年，並沒有總理職位，之前最後一位總理是斐代爾·卡斯楚（Fidel Castro）。他1959年到1976年12月擔任該職位，隨後接任國務委員會主席，用這個頭銜取代了總統與總理。

今年2月，古巴選民以壓倒性的票數力挺憲法改革，除了保護私有財產與外國投資，也首次將總統任期定為兩個五年。依照新憲法，古巴共產黨仍是唯一被承認的政黨。