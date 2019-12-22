她11歲被親哥拖上樓「硬當洩慾娃娃」　40年後終報警…親哥卻秒輕生躲罪！

▲達恩遭到親哥性侵4年，40年後報案卻辦不了對方。（圖／示意圖／123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

英國北倫敦一名女子達恩（Dawn Egan）自11歲開始就遭到親哥哥的性侵，趁著父親到外地工作，哥哥就會扯著她的頭髮上樓，並且強迫變成洩慾的對象，達恩一直對這件事情保密，到卻開始出現脫序的行為，開始不去上課、染上酒癮，甚至17歲時逃家交了男友並懷孕，直到父親78歲時重病，她才鼓起勇氣說出，雖然時隔40多年，但父親仍願意站在她身邊，卻沒想到來不及報警，父親就病逝。

根據英國《太陽報》報導，達恩現年已經53歲，在2016年父親重病時，她在病床前娓娓道來自己11歲開始的悲慘人生。當時達恩的父親與母親離婚，她的父親帶著兩個孩子邊工作、一邊生活，偶爾需要到外地工作，兄妹倆就必須靠著自己生活。然而就在達恩的哥哥埃根（John Egan）開始對達恩出現越矩的行為時，卻沒有任何人可以阻止。



就這樣達恩11歲開始成為了哥哥的性奴，只要父親到外地工作，埃根就會扯著她的頭髮上樓，達恩回想起當時，「在一開始埃根開始會偷偷伸進裙子摸我時，我就知道這一切已經沒辦法阻止了」，甚至連反抗都可能遭到毆打。直到達恩14歲時，埃根跟她的朋友約會，原本以為會是解脫，沒想到埃根分手之後，卻又變本加厲。

▲只要父親沒有在家，埃根就會對妹妹下手。（圖／示意圖／Pixabay）

達恩最後選擇去找了母親，住了六個月後認識了當時的男友並發生了關係，「發生關係時我並不開心，但我還是懷孕了」達恩崩潰表示。接著一路跌跌撞撞的讀書、遇見兩個伴侶，生下了第二個兒子，達恩仍非常恐懼性生活。

直到2016年，達恩的父親因並進入醫院，她決定向父親揭開藏在她心中40年的祕密，父親得知後相當震驚，也承諾出院後「一定會全力支持，並報警」卻沒想到不久後，父親病逝。達恩事後決定自己報警，警方展開調查時發現，埃根當時身上還有一件性騷擾案正在處理。2017年10月準備開庭時，卻傳出埃根服藥自殺的消息，這讓達恩相當怨恨，「他在遺書上沒有說半句對不起，什麼都沒有了」。

達恩事後也表示，希望曾經有遭受這樣對待的人，都可以勇敢站出來為自己發聲，因為沉默越久就會被牽絆的越久。儘管過去40年被束縛，但現在達恩也嘗試著與自己的愛人、兒子、孫子有親密的家庭接觸。