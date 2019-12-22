救護車沒關好門…俄國女飛出「下巴、屁股全骨折」　醫護人員照開25公里

▲俄羅斯女子不慎跌下救護車。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

俄羅斯一名56歲女子搭救護車轉院，不料中途覺得不舒服，卻在告訴醫護人員時，不慎跌下救護車，造成下巴、腿部及臀部骨折。更可怕的是，救護車繼續行駛了25公里都沒有發現。

綜合外媒報導，泳池清潔工德米特里耶娃（Galina Dmitriyeva）4月時因為疑似中風，被送到利佩茨克市一間醫院，診斷確認沒事後，就要轉院至扎東斯克區的醫院，不料意外就在此時發生。

「我感覺越來越不舒服，我對醫護人員反應，他對我喊『你現在想要什麼』，然後一切就變得一片黑暗。」原來，德米特里耶娃跟醫護人員說話時，撞到了並未妥善上鎖的後門，最後直接飛出救護車，跌到了大馬路上。

誇張的是，分心的醫護人員始終沒發現德米特里耶娃跌出車外，還持續行駛了25公里。最後是另一台救護車將德米特里耶娃送達醫院，並發現她的下巴、腿及臀部都因此骨折。

然而，德米特里耶娃並未收到道歉，事發半年都必須依靠拐杖走路，院方卻指責德米特里耶娃是自願從救護車下車，並自行走回醫院。

最後，檢察官要求依照健康損害的過失行為進行刑事調查，當初駕駛救護車的醫護人員恐要面臨一年的牢獄之災，其他工作人員則將被訓斥。

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