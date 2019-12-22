　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夫妻結婚30年生5子　「挖出老父母婚紗照」竟揭不堪風流史…2人變兄妹辦離婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼戀人，姊弟，兄妹，情侶。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲夫妻結婚30年意外發現竟是兄妹。（圖／示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者陳亭伃／綜合報導

過去在科技、通訊尚未很發達的時候，另一半出軌很可能都會跟著進棺材。近日一名網友就在推特上分享，一對夫妻已經結縭30年，並育有5名小孩，其中有三人已經各自成家立業。這對夫妻在結婚時，曾發現彼此的父姓相同，但當時只覺得是巧合，加上兩人的父親也都早逝，因此並沒有特別追查，直到丈夫的母親過世，在整理遺物時翻出一張結婚照，意外揭開家庭祕密。

網友在貼文中寫下，這對夫妻因為丈夫的母親過世，妻子與娘家準備一起出席葬禮，在最後整理遺物時，眾人發現在丈夫母親的床底下有一張已經多年前的婚紗照。

丈夫原以為找到自己父母的婚紗照是一件開心的事情，於是拿給妻子跟丈母娘看，沒想到丈母娘看到後崩潰大哭，經過大家詢問後才知道，照片中的男主角「就是她的老公」。這時兩家人才知道，這對夫妻竟然是同父異母的兄妹，更讓親友幾乎無法置信。

據悉，這名「老父親」在世時，以開計程車為業，可能因此有在外偷偷另組家庭，但卻沒有告知元配，才導致這樣的情況發生。然而這對夫妻得知自己已經有一半的血緣關係，還是忍痛選擇離婚。

貼文分享後，雖有網友質疑其真實性，但也呼籲大家在結婚前，千萬要對另一半的來歷搞清楚，才不會最後落得無法收拾的下場，甚至還會連帶影響後代子孫的生活。

ET快訊
柴智屏女兒伴娘曝光！「高顏值女星」性感現身：她就是敢找我
一周天氣出爐！「這天全台有雨」　氣象局曝跨年變數
離婚4個月…宋宋夫婦爆復合！宋慧喬「重新戴回婚戒」掀熱議
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她11歲被親哥拖上樓「硬當洩慾娃娃」　40年後終報警…親哥卻秒輕生躲罪！

5歲童上課失蹤…師Call母親「來自己找」　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

瘋狂女「要男友滅口前任」證明愛情　他犯案前奴性回覆：這是唯一辦法留住妳！

男友搜尋「火車女孩」　竟挖出20年前女友離奇失蹤案…親爸認親淚求原諒！

30年「成人片金槍不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技…只需要蹲一下！

她假懷孕殺閨密「後車箱塞屍」　偷3周大女嬰當親生…鄰居以為卸貨還恭喜！

川普要征服宇宙！投入22兆軍事預算　成立「太空軍」要與中俄鬥到銀河系

夫妻結婚30年生5子　「挖出老父母婚紗照」竟揭不堪風流史…2人變兄妹辦離婚

出席兒子葬禮…老父被成群蜜蜂螫傷死亡　兩人「遺體埋一起」

她11歲被親哥拖上樓「硬當洩慾娃娃」　40年後終報警…親哥卻秒輕生躲罪！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

川普要征服宇宙！投入22兆軍事預算　成立「太空軍」要與中俄鬥到銀河系

夫妻結婚30年生5子　「挖出老父母婚紗照」竟揭不堪風流史…2人變兄妹辦離婚

出席兒子葬禮…老父被成群蜜蜂螫傷死亡　兩人「遺體埋一起」

她11歲被親哥拖上樓「硬當洩慾娃娃」　40年後終報警…親哥卻秒輕生躲罪！

中日韓領導人會議在即　文在寅明會習近平「聚焦北韓」

43年來古巴任命新總理「分擔總統工作」　大權仍由共產黨、軍隊掌握

被親手送入獄！搶劫犯洗心革面「20年後變律師」　邀法官主持就職儀式

垃圾車輾斃新加坡兼職外送員　病妻領屍獨養11歲女兒

波音Starliner任務失敗回地球　商用乘客上太空再等等

貓頭鷹聖誕吊飾突轉頭眨眼！10歲女童嚇到崩潰大哭...劇情卻神展開

李棟旭爆把妹直接要電話「隔天就約吃飯」！李壽根傳出演下期嘉賓

柴智屏嫁女兒「大小S突缺席」汪小菲獨撐場！驚傳「徐媽媽生病了」

謝忻婚宴穿著超有禮貌！　「胡瓜助理身份出席」被問阿翔她尷尬笑

颱風天救災到凌晨！消防員路邊吞12包子…血壓過低離職「身體好再歸隊」

大咖韓劇女神在高雄！　瘋嚐台灣美食「打卡瑞豐夜市」狂讚：最愛奶茶

戲精鸚鵡「哭腔+啜泣」狂喊：要被咬死了　姐一看...根本沒人動牠

DCARD強大對手出現！　女大生脫離邊緣人感情觸礁大丈夫 　

《圈套》吳承洋：我放棄唱歌好多年　首場演唱會「情歌天后」站台秒淚崩

女子吃止痛藥後竟起紅疹休克送醫　 全身型過敏性反應可能致命！

咻咻的呼吸聲秋冬不怕氣喘犯　奇美醫協助＂棄＂喘大作戰

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

女大生浮潛遭鯊魚群「五馬分屍」

她假懷孕殺閨密「後車箱塞屍」　偷3周大女嬰當親生

4.5m巨蛇死咬兒子腳！　勇爸「拳頭狂揍」讓牠鬆口

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

3800人連署　求取消哈利梅根頭銜

臉書揭穿最大假帳號集團　廣告金額是俄網軍100倍

病母叫車被取消　黑幫殺Uber司機

星際飛機首航失敗！NASA曝光原因

5旬男性侵後爽睡　醉女遭留車中慘死

美通過國防授權法　陸批干預內政

她11歲被哥當洩慾娃娃　40年後報警卻換來他輕生

夫妻結婚30年生5子　「挖出老父母婚紗照」竟揭不堪風流史

年底全球人口達77.5億　今年生了一個德國的人口

更多熱門

相關新聞

她11歲被哥當洩慾娃娃　40年後報警卻換來他輕生

她11歲被哥當洩慾娃娃　40年後報警卻換來他輕生

英國北倫敦一名女子達恩（Dawn Egan）自11歲開始就遭到親哥哥的性侵，趁著父親到外地工作，哥哥就會扯著她的頭髮上樓，並且強迫變成洩慾的對象，達恩一直對這件事情保密，到卻開始出現脫序的行為，開始不去上課、染上酒癮，甚至17歲時逃家交了男友並懷孕，直到父親78歲時重病，她才鼓起勇氣說出，雖然時隔40多年，但父親仍願意站在她身邊，卻沒想到來不及報警，父親就病逝。

為爭監護權被硬上　和解書讓她崩潰

為爭監護權被硬上　和解書讓她崩潰

感情生變5警訊　快把解方學起來

感情生變5警訊　快把解方學起來

孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」她1招教訓

孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」她1招教訓

結婚3個月夫入獄　妻想離婚收恐嚇信

結婚3個月夫入獄　妻想離婚收恐嚇信

關鍵字：

夫妻兄妹離婚同父異母

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

《小學堂》小西瓜「學霸新身分」曝光

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

「最正練習生」遭控台獨！

2020上半年桃花運公開！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面