夫妻結婚30年生5子　「挖出老父母婚紗照」竟揭不堪風流史…2人變兄妹辦離婚

▲夫妻結婚30年意外發現竟是兄妹。（圖／示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者陳亭伃／綜合報導

過去在科技、通訊尚未很發達的時候，另一半出軌很可能都會跟著進棺材。近日一名網友就在推特上分享，一對夫妻已經結縭30年，並育有5名小孩，其中有三人已經各自成家立業。這對夫妻在結婚時，曾發現彼此的父姓相同，但當時只覺得是巧合，加上兩人的父親也都早逝，因此並沒有特別追查，直到丈夫的母親過世，在整理遺物時翻出一張結婚照，意外揭開家庭祕密。

網友在貼文中寫下，這對夫妻因為丈夫的母親過世，妻子與娘家準備一起出席葬禮，在最後整理遺物時，眾人發現在丈夫母親的床底下有一張已經多年前的婚紗照。

丈夫原以為找到自己父母的婚紗照是一件開心的事情，於是拿給妻子跟丈母娘看，沒想到丈母娘看到後崩潰大哭，經過大家詢問後才知道，照片中的男主角「就是她的老公」。這時兩家人才知道，這對夫妻竟然是同父異母的兄妹，更讓親友幾乎無法置信。

據悉，這名「老父親」在世時，以開計程車為業，可能因此有在外偷偷另組家庭，但卻沒有告知元配，才導致這樣的情況發生。然而這對夫妻得知自己已經有一半的血緣關係，還是忍痛選擇離婚。

貼文分享後，雖有網友質疑其真實性，但也呼籲大家在結婚前，千萬要對另一半的來歷搞清楚，才不會最後落得無法收拾的下場，甚至還會連帶影響後代子孫的生活。