想轉移兒洗錢焦點！巴西總統波索洛納「調侃記者有同性戀臉」　慘遭砲轟

▲巴西總統波索洛納表明自己是恐同。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

巴西總統波索洛納（Jair Bolsonaro）近日捲入家庭洗錢調查，他擔任聯邦參議員的長子佛拉維歐（Flavio Bolsonaro）被指控在出任區域代表期間涉嫌洗錢，對此波索洛納日前接受記者詢問時，竟當眾嘲笑記者有「同性戀的臉孔」，失言立即遭到抨擊，21日也公開表示歉意。

綜合外媒報導，佛拉維歐與其司機、司機家人涉嫌洗錢一案遭到調查，波索洛納對此非常氣憤，更試圖想要替兒子解圍，表示「司機家人戶頭裡的錢，只是為了償還債務，並非外界所傳洗錢用」。而在接受記者訪問時，波索洛納更是對於記者提出的問題感到相當不滿，直接抨擊對方「你有一張非常同性戀的臉，但我並不是說你是同性戀」。

此番言論立刻引起LGBTQ團體的反彈，認為刻意挑起對立外，也並非波索洛納第一次針對同性戀說出攻擊的言論。今年4月波索洛納就提到巴西不該以「同性戀旅遊」聞名，「因為我們的國家是有家庭的地方」。

此次波索洛納調侃記者有「同志臉」，也被外界認為是故意想以激烈的言論，來轉移大家對於佛拉維歐的洗錢焦點。政客米蘭達（ David Miranda）也表示，「這根本不是一個身為國家元首應該說的話，是國家的恥辱，也用各種方式玷汙國家的形象。」據悉，早在2013年，波索洛納也提到自己「以恐同為榮，寧願兒子死於車禍也不能成為同性戀」。

失言事件過後，波索納洛21日表示，他錯了，他不應說一名記者有「同性戀的臉孔」。波索納洛因為失言，遭巴西媒體指責缺乏擔任總統所應有的體統。