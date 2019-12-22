她假懷孕殺閨密「後車箱塞屍」　偷3周大女嬰當親生…鄰居以為卸貨還恭喜！

▲女子（右邊圖左女）遭閨密殺害偷嬰。（圖／翻攝自whatsnew2day下同）

記者陳亭伃／綜合報導

殺了人卻不能改變事實。美國德州一名媽媽12日被家屬通報失蹤，她帶著3周大的女兒帶6歲兒子上課之後，母女倆就失蹤，家屬最後因為連繫不上報警，沒想到近日警方調查，竟在女子好閨密的後車廂中找到她的屍體，並在家中找到一名同樣3周大的女嬰，研判就是死者的女兒。但閨密卻稱「孩子是自己生的！」

根據英國《每日郵報》報導，33為的布勞莎（Heidi Broussard）12日開車帶著3周大的女兒一起失蹤，直到兒子放學時間都不見蹤影，家人最後選擇報警。布勞莎的好閨密費拉慕斯卡（Magen Rose Fieramusca）當時得知好友失蹤時，也表現的相當緊張，到處幫忙找人。

▲女嬰被發現在一處民宅內，健康狀況良好。

警方搜索調查多日後，在一輛汽車後車廂發現了布勞莎的遺體，並發現該輛車登記在費拉慕斯卡的名下，甚至也在費拉慕斯卡家中發現一名約3周大的女嬰，當下研判應該就是布勞莎的女兒，於是立即將她逮捕。但費拉慕斯卡表示，自己同樣跟布勞莎差不多時間懷孕，那名女嬰就是親生女兒。

警方調查發現，費拉慕斯卡以假裝懷孕的方式，對鄰居、朋友表示自己也在幾周前生產，女兒的名字叫做「Luna Rose」，應該是早就預謀要殺害布勞莎來奪取嬰兒。布勞莎疑似遭到勒斃之後塞進後車廂，但犯案手法與確切動機還要進一步調查，而女嬰身分也需要接受DNA鑑定，確認究竟是誰的親生女兒。

親友得知消息後相當震驚，因為當布勞莎失蹤消息傳出時，費拉慕斯卡還貌似相當緊張，絲毫看不出就是兇手。費拉慕斯卡甚至還找了一名名為格林（Christopher Green）的進行養育登記，但該名男子只是她的房東而已，警方也將了解是否男子為共犯。