　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

運動行銷台灣精品　貿協前進花蓮「聖誕健走」吸引1400人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼(左起)花蓮縣商業會理事長張智欽、國貿局主任秘書倪克浩、外貿協會行銷專案處處長吳俊澤與民眾合影。（圖／貿協提供）

▲(左起)花蓮縣商業會理事長張智欽、國貿局主任秘書倪克浩、外貿協會行銷專案處處長吳俊澤與民眾合影。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會共同主辦的「台灣精品聖誕健走活動」在今（108）年耶誕節前夕首次前進花蓮，希望透過健走及台灣精品嘉年華活動，促進花蓮經濟消費並帶入觀光人潮，也讓在地民眾認識台灣精品，進而支持台灣優質好產品。

貿協指出，聖誕健走在花蓮美崙田徑場盛大登場，由外貿協會處長吳俊澤主持，邀請貿易局主任秘書倪克浩、花蓮縣商業會理事長張智欽等人擔任活動貴賓，現場聚集超過1,400位健走愛好者，除了有民眾帶著毛小孩及打扮成聖誕老公公熱情參與外，其中更有遠從彰化、桃園、高雄、金門而來多達60人的團體報名。

請繼續往下閱讀...

此外，貿協說，這次健走嘉年華更打造「台灣精品館」共展出28家企業45件產品，包含居家生活、時尚美容及運動休閒3大主題的獲獎產品，其中還有獲得28屆台灣精品金質獎的防水耐用石頭筆記本及獲得銀質獎的公路車，讓大家可以近距離感受臺灣產品的創新優質，參展企業包括美利達、元祥金屬、大愛及冠馳等表示此次活動能近距離接觸花東消費者，助渠了解東部民眾的需求與消費習性，以有效的方式推廣品牌知名度。

參與民眾也表示，這次活動路線規劃完善、沿途風景優美、闖關活動設計讓外地民眾更加認識花蓮觀光文化，在參觀完台灣精品館後，對臺灣優秀產品有更深入的認識，對於台灣精品提升臺灣產業形象做法印象深刻。

台灣精品近年來以運動行銷成功在國內外打響知名度，像是在印尼、越南等地舉辦多場路跑，2018年也於台中自辦「好個禮BIKE天」自行車騎乘活動及高雄「親子公益路跑」，也透過一連串海內外國際級運動賽事，如「柏林馬拉松」、「中國美利達盃」、「國際自由車環台公路大賽」、「LPGA裙襬搖搖」及「亞洲電競盃」等，搭配台灣精品得獎產品的體驗展示，讓世界看見台灣。

ET快訊
分享「罷韓長布」下方人少照　韓國瑜酸：民主史上最大一塊遮羞布
解婕翎「喝喜酒穿搭」超有禮貌！站新娘旁對比網讚：顏色選得很貼
夾菜蛋油雞120元！減肥男控「皇帝在吃？當大里人都傻瓜」店家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

退休理財投資策略「四大金律」　專業經理人一次教戰

86%企業年終人人有獎　若提前遞辭呈獎金損失估計45K

運動行銷台灣精品　貿協前進花蓮「聖誕健走」吸引1400人

美元定存夯！銀行掀起高利大戰　最高年息衝破5%

台股挑戰12682歷史高點　老謝驚爆：大戶「歌壇小野貓」曾慘賠

他不符報考資格還錄取　台銀人壽人事傳球員兼裁判

小英總統扮耶誕老人送好禮　六福村送愛近6萬名弱勢免費圓夢

新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

電子書營收破億！　Readmoo公布2019年度閱讀報告：男重實用、女重心靈

南僑立下2025營收250億目標　匯損影響前11月每股賺3.21元

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

退休理財投資策略「四大金律」　專業經理人一次教戰

86%企業年終人人有獎　若提前遞辭呈獎金損失估計45K

運動行銷台灣精品　貿協前進花蓮「聖誕健走」吸引1400人

美元定存夯！銀行掀起高利大戰　最高年息衝破5%

台股挑戰12682歷史高點　老謝驚爆：大戶「歌壇小野貓」曾慘賠

他不符報考資格還錄取　台銀人壽人事傳球員兼裁判

小英總統扮耶誕老人送好禮　六福村送愛近6萬名弱勢免費圓夢

新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

電子書營收破億！　Readmoo公布2019年度閱讀報告：男重實用、女重心靈

南僑立下2025營收250億目標　匯損影響前11月每股賺3.21元

靠「抖音」大紅連CELINE都找他拍廣告！網紅擁750萬粉絲　帥穿皮衣入鏡

南榮國中首度售票登上屏東演藝廳演出　博得滿堂彩

男獨攀馬拉邦山！登山口300m外「倒地猝死」　4山友輪流CPR救不回

高三遊地府目睹七爺八爺勾魂魄！病人大叫嚇暈　3天後拜南投城隍廟巧合曝

澳洲野火合體「環繞雪梨西部」狂燒！　無尾熊袋鼠衝民宅逃命

全台最美公路「南迴改」絕景搶先看！23日全線通車　台東→屏東省30分鐘

遭邱毅批評「刺青怪物」！館長回嗆：北京發限狗令　為什麼這隻狗還在？

李正皓FB狂批韓國瑜　提「真正淨身出戶辦法」望落選最好快彌補高雄市民！

退休理財投資策略「四大金律」　專業經理人一次教戰

病重母親叫車被取消！巴西黑幫虐殺4名Uber司機　他目睹全程幸運脫逃

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

財經熱門新聞

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

人民幣匯價改寫近10年新低！　換新台幣5萬多賺超過3千元

明年基本工資漲、中小企業需特約醫護入廠　勞動新制讓你一次看

美元定存超夯　最高年息衝破5%

台股挑戰12682歷史高點　老謝驚爆：大戶「歌壇小野貓」曾慘賠

三顧攜手義大醫院《特管法》自體軟骨細胞移植獲准

新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

下周油價恐連二漲　九五汽油預估漲破29元大關

兆豐銀大手筆　尾牙抽5台豪車

77%員工盼老闆尾牙宣布加薪 最雷獎項：用不到、要倒貼、清庫存

他不符報考資格還錄取　台銀人壽人事傳球員兼裁判

86%企業年終人人有獎　若提前遞辭呈獎金損失估計45K

台灣製造萬能鉗登上Discovery　九家中小企業接棒投資40億元

運動行銷台灣精品　貿協前進花蓮「聖誕健走」吸引1400人

更多熱門

相關新聞

砂石車側身撞擊　肇事運將落跑慘了

砂石車側身撞擊　肇事運將落跑慘了

花蓮台9線237K處往台東方向18日下午4時許發生車禍，一輛砂石車行經事故路段時猛力擦撞白色休旅車，導致自小客失控撞上路旁號誌桿，所幸駕駛及乘客3人僅受到輕傷；但令人傻眼的是，事故發生後，砂石車運將不但沒有停下查看，還踩下油門加速逃離現場，現場民眾見狀後還一路尾隨緊跟，直到2個小時後駕駛才終於現身到案說明。

花東唯一　花蓮新購52公尺救災雲梯車

花東唯一　花蓮新購52公尺救災雲梯車

上士班長趁她喝醉硬上　女兵崩潰：我喜歡女生

上士班長趁她喝醉硬上　女兵崩潰：我喜歡女生

連卵都有劇毒！吃蟾蜍「五毒一死」

連卵都有劇毒！吃蟾蜍「五毒一死」

花蓮6人誤食「盤古蟾蜍」！釀1死5傷

花蓮6人誤食「盤古蟾蜍」！釀1死5傷

關鍵字：

健走花蓮貿協台灣精品

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

「最正練習生」遭控台獨！

新日式Buffet「和牛握壽司」隨你吃

張無忌終於要去大都！等26年…王晶開拍新《倚天屠龍記》

酒店妹睜眼發現被性侵！喝醉被扶走…痛醒崩潰

他「強行揉腳」絲襪妹！進電梯後畫面嚇慘人

5個最常講錯的日常英文用語

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面