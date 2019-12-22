赴美老師遭學生舉報「褻瀆先知」　法院判他死刑…律師還被射殺

▲一名警察站在木爾坦的中央監獄入口看守。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

巴基斯坦33歲大學講師哈菲茲（Junaid Hafeez）曾赴美研讀美國文學、攝影與戲劇，有著大好前途的他，卻在返國後的2013年遭逮捕，被控發布詆毀伊斯蘭教先知穆罕默德（Muhammad）的言論。本月21日，木爾坦法院判處他死刑；他的現任律師認為，哈菲茲遭遇極端伊斯蘭分子學生的陷害。

綜合《英國廣播公司》、《今日巴基斯坦》報導，哈菲茲曾獲得獎學金，赴美取得碩士學位，回到巴基斯坦後擔任一所大學講師，直到2013年3月被逮捕。悲慘的是，他的第一位律師拉赫曼（Rashid Rehman）同意接手此案後，竟於2014年被射殺。

法院21日以褻瀆神祇的指控判處哈菲茲死刑。哈菲茲的現任律師告訴《法新社》，這次的判決是最不幸的結果，打算提起上訴。另一邊的律師聽聞判決後則發放甜點，同時高喊「真主至大」（Allahu akbar）、「褻瀆者必須死」。

Junaid Hafeez: Academic sentenced to death for blasphemy in Pakistan. He is accussed of posting derogatory comments about Muhammad on social media.https://t.co/AKBgUi4fHv — Prasanna Viswanathan (@prasannavishy) December 22, 2019

根據法院命令，哈菲茲應被絞死，但還需要經過高等法院確認。事實上，在巴基斯坦被控褻瀆伊斯蘭先知的後果通常非常嚴重，哈菲茲遭逮捕後，多名囚犯在監獄攻擊他，他多年來還住進單獨的牢房。國際特赦組織表示，法院嚴重誤判，對於結果感到極其失望與意外。

據了解，哈菲茲2013年被學生指控在臉書發布褻瀆先知的貼文。律師認為，由於哈菲茲抱持自由與符合世俗的觀點，因此受到學生陷害。本月，美國宗教自由委員會也把這名講師列入全球受害者的名單中。

巴基斯坦基督徒畢比（Asia Bibi）曾經8個月都列在處死名單，不過最高法院推翻過往對她的判決後，她去年從監獄獲釋，必須前往其他國家才能獲得安全。此後，褻瀆法就一直受到國際社會高度關注。報導指出，目前約有40人因為褻瀆先知被判處死刑，不過至今並未真正執行。