赴美老師遭學生舉報「褻瀆先知」　法院判他死刑…律師還被射殺

▲一名警察站在木爾坦的中央監獄入口看守。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

巴基斯坦33歲大學講師哈菲茲(Junaid Hafeez)曾赴美研讀美國文學、攝影與戲劇,有著大好前途的他,卻在返國後的2013年遭逮捕,被控發布詆毀伊斯蘭教先知穆罕默德(Muhammad)的言論。本月21日,木爾坦法院判處他死刑;他的現任律師認為,哈菲茲遭遇極端伊斯蘭分子學生的陷害。

綜合《英國廣播公司》、《今日巴基斯坦》報導,哈菲茲曾獲得獎學金,赴美取得碩士學位,回到巴基斯坦後擔任一所大學講師,直到2013年3月被逮捕。悲慘的是,他的第一位律師拉赫曼(Rashid Rehman)同意接手此案後,竟於2014年被射殺。

法院21日以褻瀆神祇的指控判處哈菲茲死刑。哈菲茲的現任律師告訴《法新社》,這次的判決是最不幸的結果,打算提起上訴。另一邊的律師聽聞判決後則發放甜點,同時高喊「真主至大」(Allahu akbar)、「褻瀆者必須死」。

