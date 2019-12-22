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製造飛彈發射器當聖誕禮？　北韓「擴建工廠新大樓」最新衛星照曝光

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▲▼衛星圖像顯示，北韓似乎在平壤擴建大樓，與生產洲際彈道飛彈的發射器有關。（圖／翻攝自推特／Jeffrey Lewis）

▲衛星圖像顯示北韓在平壤的工廠擴建大樓。（圖／翻攝自推特／Jeffrey Lewis）

記者丁維瑀／綜合報導

根據CNN所掌握的最新衛星圖像顯示，北韓似乎在平壤擴建大樓，這些建築與生產遠程洲際彈道飛彈的發射器有關。北韓本月曾威脅，要送美國一份「聖誕禮物」。

日期為12月19日的衛星圖像可見，來到北韓平壤「3月16工廠」（March 16 Factory），有一棟新的建築物在本月蓋好。蒙特雷國際研究學院東亞防擴散計畫主任路易斯（Jeff Lewis）表示，這個工廠專門替北韓軍隊生產卡車，似乎也參與改裝來自中國的發射器，並替北韓的洲際彈道飛彈（ICBM）計畫製造車輛。

路易斯告訴CNN，北韓過去必須進口能夠運輸大型導彈的重型底架，工廠擴張的訊息，可能代表北韓在國內生產卡車的能力有所增強。

▲最新衛星照。

外界擔心，北韓可能會進行遠程導彈試驗，或採取其他挑釁行為。北韓12月才預告，要送美國「聖誕禮物」。

一名美國政府官員20日表示，北韓可能在準備測試導彈項目的發動機或其他零件。不過一名高級軍事指揮官也說，美國預備好應對平壤可能採取的任何行動。

美國情報部門數個月來一直推測，北韓持續研究與製造導彈，但並沒有對外公開。回到美國總統川普身上，他的政府不斷想與北韓展開談判，藉此解除北韓的核武項目，這對美國的盟友南韓、日本，以及數千名駐在這兩國的美軍都造成威脅。

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