21歲女大生浮潛遭鯊魚群「五馬分屍」！父母目睹崩潰痛哭

▲女大生一下水浮潛，即被鯊魚群鎖定。（圖／翻攝推特）

圖文／周刊王

一名來自美國加州的21歲女大生琳賽（Jordan Lindsey）和父母一同到大西洋島國巴哈馬著名的「豬豬島」（Big Major Cay）浮潛，沒想到竟遭數隻鯊魚圍攻，遭「五馬分屍」慘死，而在旁目睹一切的父母當場崩潰。

根據英國《太陽報》報導，事發於巴哈馬玫瑰島（Rose Island），今年6月底時，21歲女大生琳賽在「豬豬島」與海中的豬豬一同游泳時，突然有3隻鯊魚游了過來並朝她攻擊，琳賽的父母看見當場嚇壞，但已來不及叫女兒逃跑，只能眼睜睜看著女兒慘遭「五馬分屍」，她的手臂及雙腳都慘遭撕咬。

▲琳賽想體驗當地熱門「與豬豬游泳」浮潛活動，沒想到遭鯊魚「分屍行刑」 。（圖／翻攝自當事人臉書）

事後琳賽立刻被送醫搶救，但仍回天乏術。琳賽的父親麥可（Michael）悲痛表示，「琳賽平時很喜歡動物，所以才會想來這裡與豬游泳，沒想到最後卻慘遭鯊魚咬死。」

據了解，與琳賽搭乘同一艘船出海的另一名遊客霍頓（Jace Holton）表示，當時她在另一處海域浮潛，琳賽遭鯊魚群攻擊時，有一群人朝著她的方向游過來並大喊「有人遭鯊魚攻擊了」，隨即跳上船逃跑，而琳賽卻不幸慘死。這起鯊魚攻擊人致死的意外是巴哈馬海岸近10年來首次發生，令許多遊客相當震驚。

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