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蝗蟲入侵「毀7萬公頃農地」...70年來最慘！索馬利亞農民求國際援助

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▲▼索馬利亞的農地被大量蝗蟲入侵。（圖／路透）

▲索馬利亞的農地被大量蝗蟲入侵。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

非洲國家索馬利亞多區農地遭到大量蝗蟲入侵，嚴重影響生計，農民督促當地政府以及國際社會提供援助，幫忙保護珍貴的農作物。聯合國糧食及農業組織指出，這是70年來最嚴重的蝗災，但是由於許多地區還在戰亂之中，目前能做的相當有限。

《路透社》報導，來自半自治地區加爾古杜德州（Galgadud）首府杜薩馬雷卜（Dhusamareb）的農民穆罕默德（Jamad Mohamed）提到，「蝗蟲已經吃掉我們的放牧區，我們現在只能盡量拯救農場，我們在那邊種了西瓜和豆子，但卻保護不了農地，我們希望索馬利亞政府跟國際社群可以幫忙我們」。

另一名索馬利亞農夫夸爾瑞（Jirow Qorhere）則感嘆道，現在一切都已經太遲了，她已經因為蝗蟲而失去所有的農作物，「這就像是末日一樣，我們沒有東西可以餵飽孩子們，也沒辦法在市場上買到食物」。

▲▼索馬利亞的農地被大量蝗蟲入侵。（圖／路透）

聯合國糧食及農業組織（FAO）在18日表示，今年的蝗蟲災害是70年來最糟糕的，已經在索馬利亞和衣索比亞摧毀了總共7萬公頃的土地。該機構的聲明指出，由於索馬利亞還有許多地區還有衝突和戰亂發生，導致無法使用飛機噴灑農藥的方式來解決蟲害，「我們在短時間內所能做的行動影響非常小」。

由於先前在東非地區發生了大雨以及大洪水，造成數百人喪生，讓今年的蟲災比FAO預期的還要糟，而且可能蔓延到「非洲之角」的其他國家，包括肯亞、吉布地、厄利垂亞、南蘇丹以及蘇丹。專家指出，氣候變遷是該地區天氣快速變化的主因。

更糟的是，FAO地區專員菲里（David Phiri）指出，由於氣候條線是和蝗蟲生長，牠們很可能會繼續繁殖，直到明年3到4月。

▼一名記者拍下蝗災的嚴重程度。

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