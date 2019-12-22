波音「星際飛機」首航失敗！被迫提早返回地球　NASA曝關鍵原因

▲「星際飛機」在升空後約15分鐘就出現異常狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導



美國航太總署（NASA）20日對外宣布，令人期待已久的首次無人波音「星際飛機」（Starliner）試飛失敗，因為碰上技術的問題無法完成與國際太空站（ISS）對接，被迫提早返回地球，預計在22日降落在新墨西哥州的白沙基地。據了解，此次的失敗恐打擊美國「不再仰賴俄羅斯火箭運送太空人的計畫」。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，星際飛機直行任務的自動計時系統出現錯誤，導致本身認為的時間與實際時間不一致。據了解，時間的誤差讓星際飛機燃燒了原本用不到的推進劑，如此的燃料不足狀況，出現無法與太空站對接的結果。

報導也指出，「星際飛機」在升空後約15分鐘就出現異常狀況，NASA官方因此決定讓星際飛機在22日提早返回地球，預計在當地早晨7點30分降落在新墨西哥州的白沙（White Sands）基地。

布萊登斯坦在試飛失敗後的記者會上表示，「今天，我們很多事情都做對了，事實上這就是我們進行測試的原因，我幾分鐘前與副總統彭斯通了電話並告知此次狀況，堅信我們仍有能力再次從美國這塊土地發射火箭運送太空人。」

事實上，NASA從2011年起就依賴俄國聯合號太空船（Soyuz）來運送太空人，面對此次的失敗，布萊登斯坦也說，尚未決定下一步會進行哪些測試。