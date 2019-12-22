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波音Starliner任務失敗回地球　商用乘客上太空再等等

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▲Starliner任務失敗，預計將在22日返回地球 。（圖／路透） 

▲Starliner任務失敗，預計將在22日返回地球 。（圖／路透）

 實習記者劉雪兒／綜合報導

美國航太空總署（NASA）21日表示，與波音公司合作打造的新型太空飛行器「CST-100 Starliner」，在測試中出現異常，導致無法到達國際太空站任務失敗。此外，Starline因消耗太多推進劑，預計將在22日被迫返回地球。

根據CNBC報導，美國航太空總署局長吉姆·布萊登斯汀（Jim Bridenstine）告訴記者，可能是航空器上的計時裝置出現異常，引擎沒能在正確的時間點點火，導致Starliner沒有進入預定的軌道，但確切的原因還需進一步調查。

此外，吉姆把問題歸咎於「系統自動化」，表示，日後將安排Starliner的太空人接受專業的訓練，讓他們能夠手動操作系統，並將太空梭導入預定的軌道。他還強調，Starliner的安全性是無庸置疑的。

據悉，由於Starline消耗太多推進劑， NASA和波音決定讓它提早返回地球，預計將在22日10時30分降落新墨西哥州的白沙（White Sands）基地 。

美國在2011年終止太空梭計畫（Space Shuttle）後，NASA投入上億美元，分別和SpaceX、波音合作，提供載運太空人的服務，但是兩家公司比原訂預設時間慢了兩年。值得一提的是，今年3月，SpaceX成功進行無人飛行測試，將旗下太空艙與國際太空站對接。

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