退休理財投資策略「四大金律」　專業經理人一次教戰

▲ 存退休金最好及早開始。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

在高齡化、少子化、長照安養等議題受到廣泛討論下，越來越多國人也開始關心自身的退休理財規劃，今年由基富通證券推出的好享退專案吸引超過11萬投資人報名，受歡迎的程度超乎預期，更是突顯退休理財已是全民重視的議題。

群益投信表示，退休理財是每個人都會面臨的必修課業，而隨著平均壽命的延長，退休後的開銷勢必增加，因此退休金準備更是越早開始越好，搭配好的機制更有助提升理財效果，以定期定額，長期穩定投入，搭配漲多停利、下跌不停扣等等的進階策略，更能在符合人性的情況下，循序漸進累積退休資產。

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群益投信總經理陳明輝表示，退休理財是這幾年市場發燒話題，退休金準備儼然成為全民運動。群益投信自2017年起擔任私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，於2019年再度獲得續約，自群益投信接手以來，截至11月底，保守型績效為6.25%、穩健型為18.8%、積極型為23.6%。

此外，群益投信參考私校退撫儲金成功經驗，自好享退專案選拔中脫穎而出，打造適合一般大眾用於退休理財的基金「群益全民退休組合傘型基金」。

群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤指出，在面對退休理財動輒長達數十年的投資大計，不少投資人會採用定期定額策略，期望透過時間複利的效果逐步累積退休資產，定期定額的優勢在於能有紀律攤平投資成本，然若要維持二、三十年定期定額不間斷，對人性而言也是一大挑戰，若能進一步採行定期定額四大金律，有望使投資人擁有更高效率的定期定額投資成果，退休金準備事半功倍。

▲ 利用定期定額可以小錢變大錢。（圖／pixabay）

金律一

堅持扣長期，至少維持3年，根據過往經驗，正報酬機會可望達6成以上。

金律二

漲多要停利，當漲幅已超過停利目標，適時獲利了結、落袋為安。舉例而言，單一區域和單一新興國家股市的波動相對較大，因此設定停利機制更符合投資效益，若投資人自2010年開始定期定額拉美股市相關基金，並於獲利15%時停利再續扣，至今年11月底停利次數為兩次，累積報酬率達14.97%，倘若都不停利，同期間累計報酬僅有1.26%。

金律三

下跌不停扣，即使扣在相對高點，在下跌段也不停扣，攤平效果佳，當市場反彈，長期累積的單位數可望讓報酬加速逆轉勝。

金律四

逢低再加碼，當跌幅超過可承受範圍，不停扣且再加碼，有望提早創造轉歸為盈的機會。

陳明輝進一步指出，退休金準備除了要善用合適的理財產品及擁有正確的理財觀念，若再搭配符合人性的機制，將更有助提升退休理財效益。因此開發「日日扣」定期定額系統機制，投資人從每月1日到31日隨意選擇扣款日期，靈活投資，此外，還可以根據報酬率，設定低點加碼及逢高停利，可說是升級版、更高效率的定期定額投資機制。