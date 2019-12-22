美元定存夯！銀行掀起高利大戰　最高年息衝破5%

▲不少銀行趁年底推出美元優利定存專案，其中利率最高喊到5.5%，吸引不少投資人目光。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

美元定存向來是台灣人偏愛的外幣投資選項，國銀、外銀近期紛紛推出高利美元定存搶市，包括台新銀、玉山銀、花旗銀等，甚至有銀行短天期年息喊到5.5%，吸引投資人目光。

花旗銀近期推出「紐幣／澳幣／加幣／美元／英鎊定存限時高利」活動，其中美元定存部分，以新資金轉換為美元後辦理定存，且單筆存滿3萬美元，單周（7天期）存款年息5.5%、雙周（14天期）存款年息5%；至於既有資金，單周存款年息4%、雙周存款年息3.5%。

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此外，花旗銀行表示，客戶若將資金轉換為人民幣、港幣、歐元，轉換金額達活動金額，當月即可享美金新資金的高利定存，單週定存最高年息6.08%。

玉山銀行12月限定外幣優惠方案，其中美元部分，單筆需存滿1,000美元，透過網銀換匯，享有匯價減碼3.5分優惠，6個月期存款年息1.8%、12個月年息1.9%；此外，玉山推聖誕特別企劃，單筆購買新台幣1萬元（含）起，立即享有匯價減碼4分優惠，不過有限時限量，有需求的民眾不妨可把握機會。

台新銀行祭出「美利升活外幣活存專案」，提供美元活存利率優惠5個月，年息為2.5%。以美元為例，專案年息是一般美元活存牌告的11倍，即使與5個月期美元定存牌告比較，也整整高出2倍，而且除了利率外，民眾若以外幣現鈔存入，或外幣匯入匯款承作專案可減免手續費；如以新台幣資金換匯承作專案者，提供即期牌價美元匯差減降3.5分、人民幣匯差減降0.5分等優惠，承作門檻低3,000美元。

台新銀行指出，以10萬美元新資金為例，年息2.5%在5個月後利息收入將較一般美元活存多出約950美元，換算成新台幣有近3萬元，相當於多了一趟出國旅遊基金，在過程中若臨時有資金需求，隨時可提領款項，完全沒有定存中途解約利息打折的問題，剩餘的本金仍可繼續享有優惠利率。

不過，市場上美元優利定存方案百百種，銀行主管提醒，優利定存通常會有最低承作金額、存款門檻或上限等條件，以存款門檻來說，從1美元到上萬美元都有，因此未必吃得到，投資人應評估自身理財需求與匯率風險，避免被高利沖昏頭。