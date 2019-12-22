▲86%企業年終人人有獎，若提前遞辭呈獎金損失估計45K。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

年底一到員工最在意的就是「年終獎金」，根據根據yes123求職網做的「企業年終獎金與勞工尾牙期望調查」顯示，對於企業年終發放方式，有高達86%，屬於「所有正職員工人人有獎」；同時在獎金基數部分，有68.4%的公司透露，有高低的差異；剩下31.6%，屬於沒有高低的差異，也就是所謂的齊頭式獎金。

根據yes123求職網表示，不論發或不發，年終獎金的基數平均值，今年落在1.31個月，相較於去年的1.35個月，下降0.04個月，等於少了1.2天，仍是六年以來的第三高；同時扣除「不發放的」(比例佔9.6%)，整體平均值則變成1.45個月。

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若以行業別進行交叉分析，年終獎金較高的則有，「金融保險與會計統計業」(2.4個月)、「科技資訊業」(1.7個月)、「運輸與物流倉儲業」(1.56個月)，以及「傳統製造業」(1.53個月)、「醫護與生技業」(1.46個月)。

反之，年終獎金較低的則有，「大眾傳播與公關廣告業」(0.57個月)、「文教業」(0.7個月)、「農林漁牧礦與環保生態業」(0.86個月)，以及「民生服務業(不含餐宿休旅)」(0.9個月)、「餐飲住宿與休閒旅遊業」(1個月)。

此外，有30.9%的上班族評估，若在鼠年過年前提出辭呈，對年終獎金或分紅「不會有任何變化」；只是認為會有損失的，合計也佔了67.2%，其中38%認為會完全拿不到；29.2%則認為會減少；極少數1.9%，認為會增加，同時平均預估，會因此損失掉4萬5千元的獎金或分紅。

對於勞方的擔憂，資方看法又是如何？根據yes123求職網調查顯示，有高達55.4%的企業指出，如果在發年終獎金前，得知某員工想離職，給他(她)的金額，「不會重新評估，完全照工作表現而定」；其餘有34.4%表示，「會重新評估，少給一些或完全不給」；僅有10.2%透露，「會重新評估，想留住人才，所以多給一些」。