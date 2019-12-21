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4.5m巨蛇死咬兒子腳！勇爸用「拳頭狂揍」鬆口　見牠回頭…再拿槌子敲

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記者黃心瑀／綜合報導

澳洲一名爸爸埃文（Evan）日前在家中舉行派對，但卻聽到外頭傳來慘叫聲，上前查看竟然發現一隻長達15英尺（約4.5公尺）的大蛇，正在襲擊4歲的兒子湯普森（Clifford Thompson），並且試圖把人拖到灌木叢裡；情急之下，他先是用拳頭狂揍再用槌子狂敲，將大蛇打死並成功救出小孩。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在本月19日，當天埃文正在家中為天氣回暖舉辦派對，但卻突然聽見堅持在柵欄上度過派對時光的辛普森尖叫，他趕緊跑到屋外查看，卻驚恐的發現一條長15英尺的毒蛇正咬著兒子的大腿，並試圖將人從室外木板拖進灌木叢裡享用。

埃文表示，辛普森緊抓著柵欄才保住一命，那條蛇當時掛在兒子的腿上，並且使力想將人跩下來；而他則是知道，自己應該採取一些行動，所以他往前衝了，先是用拳頭打在蛇頭上，一直到蛇鬆嘴；蛇逃走後卻又不死心，試圖回來再次把他兒子抓走，所以他一邊呼叫一邊拿著槌子把蛇敲死。

報導中指出，因為蛇的攻擊，辛普森的腿上留有大大的傷口，所幸埃文緊急用止血帶綁住，並將人送往醫院；幸運的是，儘管受了很大的驚嚇，但現在辛普森正在逐漸康復當中。

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