三顧攜手義大醫院《特管法》自體軟骨細胞移植獲准　北醫、高長、新光加入申請

▲左起為高雄長庚骨科教授李炫昇、三顧董事長胡立三、日本東海大學附屬醫院骨外科教授左藤正人、日本CellSeed社長橋本、義大醫院院長杜元坤、臺北醫學大學附屬醫院骨科主任李建和、新光吳火獅紀念醫院骨科主任釋高上。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

三顧（3224）今（21)日宣布，攜手高雄義大醫院合作的「自體軟骨細胞治療膝關節軟骨缺損」的細胞治療技術施行計畫，正式通過衛福部核准，並預計在最快下週正式啟動病患療程，月產能達80~90個病人的細胞層片，後續北醫、高長、新光等數家醫院也將加入申請行列。

台灣每年約有350萬人受關節退化之苦，其中有5萬人進行人工膝關節手術，三顧表示，《特管法》開放至今已逾一年，三顧與高雄義大醫院這次獲衛福部核定的「自體軟骨細胞治療膝關節軟骨缺損」細胞治療技術施行計畫，可望為退化性關節治療帶來新選擇。

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義大醫院院長杜元坤解釋，傳統上治療膝關節磨損有三種方法，一是使用關節鏡手術來清除發炎組織，但療效有限；二是使用馬賽克式手術，也就是移植患者其他部位的軟骨來修補膝蓋受損處，但植入的軟骨大多會變為纖維軟骨，如果病情較為嚴重，就需要置換人工關節，而與三顧合作發展的新式膝關節療法，主要是透過自體軟骨細胞使膝關節軟骨再生。

三顧董事長胡立三表示，這項軟骨細胞療法是技轉自日本CellSeed的細胞層片技術，也是目前全球唯一的軟骨再生技術，有超過5年的臨床病例實證，日本厚生省在2018年10月18日將軟骨細胞層片治療列為日本先進醫療技術。

這項軟骨細胞療法已通過衛福部核准，因此預計最快下週就會正式啟動療程，軟骨細胞層片治療技術的發明人-日本東海大學教授佐藤正人 (MasatoSato) 表示，期待與義大醫院院長杜元坤在台執行首例自體軟骨細胞層片移植手術，希望這樣技術可已在台灣嘉惠更多病人。

三顧指出，這項療程在日本的售價約400萬日幣（約111萬台幣），而台灣人未來不需要赴日就可以接受治療，預計明年第一季開始收案，而目前除了義大醫院之外，北醫也與三顧合作申請《特管法》自體軟骨細胞治療技術計畫，預計高長、新光等數家醫院將會陸續加入申請行列。