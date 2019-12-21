台股挑戰12682歷史高點　老謝驚爆：大戶「歌壇小野貓」曾慘賠

▲財信傳媒董事長謝金河今（21）日在臉書貼文指出，九○年代時住在花蓮的大戶「歌壇小野貓」吳秀珠，在股市大進大出，聽說在股市下跌中「賠得很慘」。（圖／記者湯興漢攝）（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台股近期屢創新高，目標挑戰12682的歷史高點，人稱「老謝」的財信傳媒董事長謝金河今（21）日在臉書貼文指出，在全民瘋股票的九○年代，當年住在花蓮的大戶「歌壇小野貓」吳秀珠，在股市大進大出，聽說在股市下跌中「賠得很慘」。

謝金河在個人臉書中回憶，1990年初農曆新年前，那一年台股已到強弩之末，仍在奮力一搏。謝金河應警廣電台主持人林秀霞小姐的邀請到花蓮演講，面對爆満的投資大眾，他用的標題是「遠離股市」，預告台灣經濟大難臨頭，可能很多年不會翻身。

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謝金河指出，那時大家陶醉在股市狂漲的喜悅中，應同行至花蓮的司馬相的邀請，到時任花蓮縣議長的俞傳旺家作客，俞傳旺的太太是號稱歌壇小野貓的吳秀珠，吳小姐在股市大進大出，那時是花蓮的大戶。

「我告訴她股市非常危險，可能會暴跌，但她沒有聽進去，後來聽說她在股市下跌中賠得很慘。」謝金河寫道，文中透露出幾許無奈。

謝金河表示，1990年2月16日台股衝到12682點，成交量達2164億元，台股隨即崩跌而下，到年底跌到2485點；一年之內，股市下跌超過一萬點，堪稱是世界級的紀錄。這是那個難以想像的大時代，股市、房市飆升，也讓台灣經濟付出調整30年的代價。