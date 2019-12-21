　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股挑戰12682歷史高點　老謝驚爆：大戶「歌壇小野貓」曾慘賠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲財信傳媒董事長謝金河今（21）日在臉書貼文指出，九○年代時住在花蓮的大戶「歌壇小野貓」吳秀珠，在股市大進大出，聽說在股市下跌中「賠得很慘」。（圖／記者湯興漢攝）（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河今（21）日在臉書貼文指出，九○年代時住在花蓮的大戶「歌壇小野貓」吳秀珠，在股市大進大出，聽說在股市下跌中「賠得很慘」。（圖／記者湯興漢攝）（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台股近期屢創新高，目標挑戰12682的歷史高點，人稱「老謝」的財信傳媒董事長謝金河今（21）日在臉書貼文指出，在全民瘋股票的九○年代，當年住在花蓮的大戶「歌壇小野貓」吳秀珠，在股市大進大出，聽說在股市下跌中「賠得很慘」。

謝金河在個人臉書中回憶，1990年初農曆新年前，那一年台股已到強弩之末，仍在奮力一搏。謝金河應警廣電台主持人林秀霞小姐的邀請到花蓮演講，面對爆満的投資大眾，他用的標題是「遠離股市」，預告台灣經濟大難臨頭，可能很多年不會翻身。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，那時大家陶醉在股市狂漲的喜悅中，應同行至花蓮的司馬相的邀請，到時任花蓮縣議長的俞傳旺家作客，俞傳旺的太太是號稱歌壇小野貓的吳秀珠，吳小姐在股市大進大出，那時是花蓮的大戶。

「我告訴她股市非常危險，可能會暴跌，但她沒有聽進去，後來聽說她在股市下跌中賠得很慘。」謝金河寫道，文中透露出幾許無奈。

謝金河表示，1990年2月16日台股衝到12682點，成交量達2164億元，台股隨即崩跌而下，到年底跌到2485點；一年之內，股市下跌超過一萬點，堪稱是世界級的紀錄。這是那個難以想像的大時代，股市、房市飆升，也讓台灣經濟付出調整30年的代價。

ET快訊
韓國瑜當選市長...短褲妹舉家屏東搬高雄！1年後切心了
腋下摸到「一串葡萄」！她驚問：這嚴重嗎　醫爆暖回話惹哭網友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股挑戰12682歷史高點　老謝驚爆：大戶「歌壇小野貓」曾慘賠

他不符報考資格還錄取　台銀人壽人事傳球員兼裁判

小英總統扮耶誕老人送好禮　六福村送愛近6萬名弱勢免費圓夢

新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

電子書營收破億！　Readmoo公布2019年度閱讀報告：男重實用、女重心靈

南僑立下2025營收250億目標　匯損影響前11月每股賺3.21元

77%員工盼老闆尾牙宣布加薪 最雷獎項：用不到、要倒貼、清庫存

外銀看2020年全球金融市場　追求穩健投資得留意3關鍵

台商根留台灣再添一樁　美喆擬建台南新廠後年投產

尾牙大加碼！兆豐銀百萬名車大方抽　將送出5台豪車

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

台股挑戰12682歷史高點　老謝驚爆：大戶「歌壇小野貓」曾慘賠

他不符報考資格還錄取　台銀人壽人事傳球員兼裁判

小英總統扮耶誕老人送好禮　六福村送愛近6萬名弱勢免費圓夢

新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

電子書營收破億！　Readmoo公布2019年度閱讀報告：男重實用、女重心靈

南僑立下2025營收250億目標　匯損影響前11月每股賺3.21元

77%員工盼老闆尾牙宣布加薪 最雷獎項：用不到、要倒貼、清庫存

外銀看2020年全球金融市場　追求穩健投資得留意3關鍵

台商根留台灣再添一樁　美喆擬建台南新廠後年投產

尾牙大加碼！兆豐銀百萬名車大方抽　將送出5台豪車

看火山熔岩、蔚藍海景！韓國南濟州郡奪2020全球旅客新興旅遊首選地

亞洲IFBB健美資格賽爭4張職業卡　台灣健美3大傳奇同場競技

SBL／單一洋將苦撐　九太保持耐心找適合人選

魔術連「1013場」命中三分球　NBA史上第5長

輔選台中2黨籍立委候選人　柯文哲：藍綠都曾完全執政也沒多進步

施柏宇《想見你》人氣旺！　靠劇拉近父子感情：他手機放我照片

庶民同樂會　鄭正鈐：民進黨連任台灣倒退30年

見韓國瑜當選市長...短褲妹舉家「屏東搬高雄」買房！1年後現身罷韓：切心了

台股挑戰12682歷史高點　老謝驚爆：大戶「歌壇小野貓」曾慘賠

樂天左投王彥程穀保OB賽對決陳琥　旅日二軍當先發投手

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

財經熱門新聞

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

人民幣匯價改寫近10年新低！　換新台幣5萬多賺超過3千元

台灣製造萬能鉗登上Discovery　九家中小企業接棒投資40億元

投信年終重兵集結的族群曝光

新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

明年基本工資漲、中小企業需特約醫護入廠　勞動新制讓你一次看

大手筆！華碩尾牙送出10台汽車　施崇棠：明年目標為股東創造更大價值

先探／謝金河：台股卅年大變貌

國泰金：近4成上班族預期年終領不到1個月

外資喊買！國巨股價突破400元

77%員工盼老闆尾牙宣布加薪 最雷獎項：用不到、要倒貼、清庫存

和億集團攜手大金祭好禮　跨界打造好氣場搶攻年底聚餐商機

繞著台積電賺不停

秒懂台幣狂升原因　找到切入商機

更多熱門

相關新聞

逐筆交易躍上101跨年倒數動畫！　投放動畫春節前都看得到

逐筆交易躍上101跨年倒數動畫！　投放動畫春節前都看得到

盤中全面逐筆交易訂於2020年3月23日起實施，為2020年臺灣股市重要之變革，證交所更與台北101合作，在跨年倒數期間及農曆新年前，於101大樓投放動畫。

台積電、鴻海跌逾1%拖累　台股收盤下跌59點失守1萬2千點

台積電、鴻海跌逾1%拖累　台股收盤下跌59點失守1萬2千點

貿易戰牽動投資人信心　國泰金調查：經濟、股市樂觀情緒小跌

貿易戰牽動投資人信心　國泰金調查：經濟、股市樂觀情緒小跌

韓國瑜批經濟表現差？金管會這樣說

韓國瑜批經濟表現差？金管會這樣說

投資人注意！台股春節封關期間　證交所暫停個人資料查詢服務

投資人注意！台股春節封關期間　證交所暫停個人資料查詢服務

關鍵字：

台股謝金河

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面