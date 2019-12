南華早報報導「挺韓、罷韓遊行」：台灣上萬群眾走上街頭

▲南華早報也報導了「罷韓、挺韓大遊行」。(圖/主辦單位wecare提供)



記者林彥臣/綜合報導

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰,香港的英文報紙《南華早報》(South China Morning Post, SCMP)也報導了挺韓、罷韓遊行,標題指出「台灣上萬群眾,走上街頭抗議總統候選人韓國瑜」(Tens of thousands take to streets in Taiwan to protest for and against presidential candidate Han Kuo-yu)。

《南華早報》報導指出,罷韓遊行由當地社運團體(local activists’ group)Wecare所發起,許多參與者指責韓國瑜賣掉這座城市,只當了幾個月市長就放棄這座城市,以滿足他追求總統的野心,在相距4公里外則有另一場支持市長的遊行活動,兩場遊行的主辦單位都宣稱,參與人數達到6位數。

在去年11月的選舉當中,韓國瑜以驚人地勝利取得高雄市長大位,高雄向來都是民進黨的傳統據點,他是20年來首位國民黨籍的高雄市長。

儘管韓國瑜的崛起是建立在經濟政策和直言不諱的發言風格,但近幾個月來他不斷的失言、對北京友好的態度以及他「放棄」高雄都使得他的支持度有所下滑。

▲挺韓大遊行也在同一天,在距離4公里外進行。(圖/記者林敬旻攝)



報導訪問了幾位韓粉的看法認為,「過去支持民進黨33年,但這次支持韓國瑜,因為近20年來民進黨沒有帶來我所預期的經濟變化」、「韓國瑜正面對問題,解決問題,並給下一代帶來希望」、「韓國瑜也不是逃離高雄而是升上更高的職位,這樣我們才能發大財」、「我們感覺到台灣正在衰落,韓國瑜是一個非常特殊的人,他才能真正體會到我們庶民的感受」。

高雄文化中心的罷韓遊行活動也同樣響亮多彩,有許多人帶著支持總統蔡英文連任的標語,還有人帶著「打倒它」、「騙子」、「光復高雄、保衛台灣」等標語,人群呼籲韓國瑜立刻下台,現場還播放海綿寶寶的主題曲,嘲笑他是草包(straw sack)。

報導訪問了幾位罷韓民眾的看法表示,「我投票給韓國瑜,但他僅僅當了一年就要選總統」、「他說要替高雄做非常多事情,但是他沒有堅持到底,他說鋪平了很多道路,可是我都沒看見啊!」、「看到他在高雄的工作方式,如果他當了總統我認為他無法讓台灣對抗一國兩制」。

▲罷韓四君子之一的尹立批評韓國瑜,選在同一天發動遊行是刻意營造對立氛圍(圖/記者許宥孺翻攝)



Wecare的發起人尹立批評,韓國瑜選擇在同一天發起挺韓遊行,是刻意營造對立的氛圍,儘管罷免投票可能要到明年5、6月之後才能舉行,但是已經有30萬人響應罷韓連署。

尹立說,居民現在用一種過往罕見的方式,來推動「覺醒台灣」因為韓國瑜跑去選總統的這個行為,讓高雄人感覺遭受背叛,「我們永遠想不到當選幾個月的人,會跑去選總統,過去有些人投給韓國瑜,為什麼現在現身罷韓,因為這是一種自我修復的過程,民主是可以自我修復的,一旦意識到某人不是很合適,而且又有足夠的民主化程度,它就能夠實現這種自我修復的過程」。

