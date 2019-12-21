新北好茶進軍台北市　周末來希望廣場品優質冬茗

▲ 新北好茶進軍臺北市，周末來希望廣場品優質冬茗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北好茶「冠軍茶鄉」冬茶消費地展售會，12月21、22日周末兩天在善導寺捷運站旁「希望廣場」舉辦，現場齊聚了新北市各大優質茶廠，販售「熊青ㄟ」冬季包種茶、三峽碧螺春、石門鐵觀音等茶品。限量販售的冬季「比賽茶」禮盒，在寒冷的冬天品嚐一杯溫暖的茶香，絕對是冬日裡的好選擇。

坪林區農會總幹事林文恭表示，新北好茶品牌歷經多年努力與推廣，配合於春季與冬季舉辦茶比賽，新北市的茶農們製茶技術及茶葉品質已相當成熟且穩定，古早時代流傳著「北包種，南烏龍」的美名，而素有茶鄉之稱的坪林，一直是包種茶的主要產區。

林文恭說，包種茶的特色就是「香」，除了茶湯顏色是淡雅的碧綠蜜黃色之外，入喉時衝上鼻腔的那陣花香，是包種茶愛好者上癮的秘方，香氣越濃郁品質越高級，包種茶堪稱是全台灣特色茶中最「香」的茶，大家要把握消費地展售期間，到希望廣場選購好茶，送禮合宜又有面子。

2019年度冬季包種茶評鑑共有1055點參賽，由於茶樹栽培期間天氣持續穩定，讓農友有充分的時間採茶炒茶，茶葉品質也相對提升，也獲得評審一致認可，將原先預計評選出頭等獎53點增列至69點；貳等獎也由70點增列為75點。

農業局表示，今年首度整合新北市境內30家經過國家級認證的衛生安全製茶廠，推出「冠軍茶鄉製茶廠地圖」，將「品質、安全、衛生」兼備的新北好茶推廣出去，讓消費者可以在各種時節造訪茶廠，選購好茶。

同時周末12月21、22日於善導寺捷運站旁的希望廣場也舉辦新北好茶「冠軍茶鄉」冬茶消費地展售會，歡迎大家把握機會至現場選購好茶，新北市也建立完整的把關機制，推動「茶清方案」，對比賽茶進行密集的抽檢，力求為消費者的安全把關。相關展售或冠軍茶鄉製茶廠地圖訊息可上農業局網站查詢：http://www.agriculture.ntpc.gov.tw/。

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