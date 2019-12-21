宜蘭第15屆「黃金柑王」誕生！　三冠王是游淑珍

▲▼宜蘭第15屆黃金柑評鑑結果出爐，果農游淑珍奪冠，她先生許錫淇代為受獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣第15屆「宜蘭黃金柑」品質評鑑競賽結果21日出爐，果農游淑珍奪冠，並蟬聯宜蘭黃金柑品質評鑑競賽三冠王，亞軍分別為礁溪鄉蔡玉美、季軍為礁溪鄉農會游欽鍚。游淑珍先生許錫淇代為受獎時說：「當有機果農希望讓蝴蝶、鳥都回來！」種有機黃金柑是生態、生活、生產最重要，甘、甜、酸味道都在就是金柑最好且最原始的味道。

宜蘭第15屆「宜蘭黃金柑」品質評鑑競賽18日在宜蘭縣農會舉辦完成，21日假宜蘭市新月百貨1F老樹廣場舉行頒獎典禮，縣長林姿妙特到場祝賀各得獎農友，林姿妙表示，宜蘭是金棗（黃金柑）的故鄉，全國95%以上的金棗產自於宜蘭，是宜縣最具代表性的特色農產品之一，只要講到金棗就會想到宜蘭。

這幾年在縣政府、各級農會與中央單位的共同努力下，不斷透過品質評鑑來提昇果農的生產技術、果園栽培管理與包裝技術。此外，縣政府亦全面對農友果品進行農藥抽檢驗，為的就是提供消費者一個安全、健康、優良的農特產品。

第15屆「宜蘭黃金柑」品質評鑑競賽，計有來自各鄉鎮47戶農友參賽，在5位評審依糖度、重量、色澤、外觀、風味和口感等項目進行評分，最終由礁溪鄉農會游淑珍獲得冠軍，蟬聯本縣黃金柑品質評鑑競賽三冠王。

此外，亞軍分別為礁溪鄉蔡玉美、季軍為礁溪鄉農會游欽鍚，優勝則分別為員山鄉農會莊文賢、員山鄉農會莊杞儒、頭城鎮農會黃正雄、員山鄉農會羅錫恆、蘭陽金柑合作社林素蓮、員山鄉農會黃仁賤、員山鄉農會游麗敏、員山鄉農會游耀東、蘭陽金柑合作社林庭財、蘭陽金柑合作社林連明。

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