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法新社：北京「棍棒外交」招致反彈　蔡英文命運明顯扭轉

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▲▼總統蔡英文、親民黨總統候選人宋楚瑜、國民黨總統候選人韓國瑜，參與首場總統政見發表會。（圖／路透）

▲總統蔡英文、親民黨總統候選人宋楚瑜、國民黨總統候選人韓國瑜，參與首場總統政見發表會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《法新社》（AFP）21日報導，台灣選民將在明年1月11日投票，爭取連任的現任總統蔡英文有著很高的民調支持，這是因為來自北京好戰的威脅，以及香港政治動盪引發的不安，使得她的命運出現明顯逆轉。

報導指出，63歲的蔡英文（Tsai Ing-wen），對抗的是國民黨的韓國瑜（Han Kuo-yu）；後者在去年的地方選舉大放異彩，然而在競選活動中卻遇上許多困難。

台灣大學政治分析學家王業立（Wang Yeh-lih）表示，反中國（Anti-China）的情緒已變成關鍵的決定因素。他補充，韓國瑜被貼上親北京的標籤，同時，蔡英文的陣營則告訴選民「今日香港，明日台灣」。

報導形容，台灣民眾一直密切關注香港的示威運動，「一國兩制」的模式允許香港保有部分自治權，然而，隨著港警每周與示威者爆發衝突，北京也不願妥協，這個提議看似越來越空洞。

《法新社》寫道，蔡英文在本月的一場集會詢問，全世界都關注在香港之後，台灣人會做出什麼選擇。多數民調顯示，蔡英文大幅領先，獲得35％到50％支持率，韓國瑜的支持率則為15％到30％之間。

就在一年前，情況跟現在完全不同，當時民進黨在地方選舉慘敗，蔡英文的支持率跟2016年上任時相比也下滑許多。在2018年的地方選舉中，民眾抗議年金改革與政府推動同性婚姻合法化，民意則帶領韓國瑜當選高雄市長，這裡曾是民進黨的「心臟地帶」。

然而不到12個月，蔡英文又發現自己重回頂端。中國國家主席習近平1月警告台灣，統一是不可避免的，北京不會放棄武力威脅。此後，蔡英文的支持率又開始上升。

自蔡英文當選後，北京就試圖孤立台灣，因為民進黨拒絕承認台灣是中國的一部分。中方切斷與民進黨的官方交流，加大軍事與經濟壓力，還挖走台灣7個外交盟友。不過，北京此種棍棒外交（big stick）似乎招致反效果。

報導描述，韓國瑜一直在擺脫民進黨指稱他「與北京過於友好」，他形容明年1月的投票結果，看是要與中國保持和平或是產生危機，競選口號則喊出「台灣安全，人民有錢」。他近期表示，蔡英文沒有治理能力，兩岸關係動盪不安。

報導提及韓國瑜雖然表達支持民主抗議，也拒絕台灣「一國兩制」的構想，但他3月出訪香港、澳門與深圳，與港澳中聯辦主任會面，引發強烈批評。

中國文化大學政治學者William Niu認為，大選不到1個月，其實很難翻轉情勢，「但我想民進黨不敢鬆懈。」

諾丁漢大學駐台北時事評論分析家寇謐將（J Michael Cole）表示，西方自由民主的國家，正密切關注台灣的選舉結果。他認為，台灣與民主、法治國家保持明顯的關係，這是一種好處，「若台灣做出不同選擇，轉向內部，或更轉向中國。我的觀點是，國際社會將會失去一個重要的盟友。」

 
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