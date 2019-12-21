中國等9國再被美列宗教自由「特別關切國」　北韓連續18年上榜

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院20日以國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）名義發布聲明指出，保護宗教自由是總統川普（Donald Trump）政府外交政策最重要的課題，18日再次將北韓、中國及伊朗等9個國家指定為宗教自由「特別關切國」，也是北韓2001年來第18次上榜。

這份名單上共有北韓、緬甸、中國、厄利垂亞、伊朗、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、塔吉克及土庫曼等9國，2018年同樣都被美國列入特別關切國。去年還在名單上的蘇丹今年雖不在其中，仍在「特別觀察國」之列。特別觀察國名單除了2018年就在榜上的葛摩、俄羅斯及烏茲別克，今年還加入古巴、尼加拉瓜、奈及利亞及蘇丹。

蓬佩奧指出，「針對宗教信仰的迫害或歧視存在在全球各地。美國將持續努力增進及擴大宗教自由，對抗迫害。任何國家、團體或個人行使的迫害都不能被接受。我們的行動與我們對宗教自由的立場一致，未來也會持續如此。」

聲明提到，美國以腐敗及踐踏人權為由，12月將9個國家及68個團體及個人列入制裁名單，指責北京當局對維吾爾族、緬甸對羅興雅少數民族的迫害。北韓單方面開出的無核化協商年底大限將近，揚言採取更多挑釁行為，使得兩國間緊張健升，但蓬佩奧並未提及此事。

美國國務院根據國會1988年通過的《國際宗教自由法》（IRF Act），每年評估各國宗教自由度，將有系統且持續參與或容忍國民宗教自由受到侵害的國家指定為特別關切國，參與或放任嚴重宗教自由侵害的國家則列為特別觀察國。

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