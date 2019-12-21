台北101上榜「全球十大跨年城市」　CNN讚：煙火秀是視覺盛宴

▲2020年台北101煙火動畫示意圖。（圖／台北101提供）

實習記者施怡妏／綜合報導

2019年底將近尾聲，每年的絢麗的煙火秀是自最令人矚目的表演，許多國家也開始籌備跨年煙火秀，因時區差別而依序慶祝。美國有線電視新聞網（CNN）為大家列出「全球十大跨年城市」，台北著名景點101也擠進排行榜。

根據CNN報導，依照時區依序被提名到的國家有雪梨、台北、曼谷、杜拜、莫斯科、開普敦、倫敦、里約熱內盧、紐約以及拉斯維加斯。報導稱，每年跨年台北101的煙火秀是一場「視覺盛宴」，不只有煙火秀還有藝人輪番上台表演。台北市是個不夜城，「越夜越美麗」，台北信義區也是許多觀光客來台灣享受夜生活的首選。



▲台北101煙火秀。（圖／記者林敬旻攝，下同）



101的煙火是台灣最具有代表性的跨年表演，吸引許多觀光客前來觀賞。台北101在本月18日公布今年的主題為「希望之光台灣」，今年不只有煙火秀還有燈光秀，預計施放360秒（含1分鐘倒數、300秒主秀），以及1.6萬發的煙火。

號稱今年規模最大、最狂的煙火就在高雄「義大世界」，重金打造施放日本尺玉煙火彈，過程長達999秒，施放的煙火大小比摩天輪還要大，且在倒數8分鐘時，派出400台無人機在夜空中上演燈光秀。