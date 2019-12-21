他不符報考資格還錄取　台銀人壽人事傳球員兼裁判

2008年從台灣銀行分割獨立，成為台灣金控旗下子公司的台銀人壽，在今年前8個月稅後虧損新台幣4,000多億元，引發立委關注。本刊接獲爆料，指台銀人壽內部人事任用情形出現弊端，在2015年招考新進人員時，有不具備考試資格的8職等人員，自行草擬考試辦法，還親自報考過關，陞任10職等職位，球員兼裁判的行為令人大呼不公平。

圖文／鏡週刊

「身為金融機構，台銀人壽晉用人員居然可讓人走後門，真的太扯了！」投訴人A先生向本刊表示，2015年3月，台銀人壽公告的新進人員甄試簡章中規定，職缺僅有一名的10職等的法遵室人員，必須由曾在公、民營金融機構，擔任「9職等職務工作3年以上、月薪相當於5萬7千元以上等級者」才可報考，可是卻出現離譜的舞弊狀況。

A先生透露，一名Y姓的8職等、月薪5萬3千多元的台銀人壽法務人員，明明在該職位僅任職2年，根本不符合資格，竟可承辦草擬10職等人員的招考資格，導致該年只有2人符合招考條件；單位主管還核可這樣的招考內容，讓其得以親自報考，Y員私底下更疏通管理招考的人事讓其錄取，實在不可思議。

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A先生指出，該名人員刻意為自己量身打造職缺，也完全不知迴避，根本是球員兼裁判，更合理質疑其與人事單位有勾結，才可放水報考。

記者針對A先生的投訴詢問台銀人壽，副總經理江韶文表示，招考資格應由人事單位草擬，且由公司高層核可，程序相當嚴謹，不會有舞弊情事發生。江副總認為，投訴人指控的是多年前的事，目前幾經人事更迭，必須去回顧、了解當時的招考情況，希望將相關投訴內容發函給台銀人壽，由公司統一回覆說明。



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