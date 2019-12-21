川普制裁俄羅斯「1225km天然氣海底管道」　歐盟嗆美干預

▲天然氣管道項目Nord Stream 2的建造受到美國封殺。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普20日簽署一項法案，將制裁任何幫助俄羅斯國營天然氣公司（Gazprom）的企業；制裁的目標主要針對俄國輸送到德國的天然氣管道Nord Stream 2，這被美方視為會對歐洲構成安全上的風險。

《英國廣播公司》（BBC）報導，作為國防法案的一部分，美國國會上周投票通過這項制裁。川普20日簽署法案，針對協助俄羅斯國營天然氣公司完成建立連接歐洲天然氣管道的企業，美方將實施制裁；這代表Nord Stream 2受到美國封殺，原本這條管道旨在讓俄國增加對德國的天然氣出口。

Nord Stream 2計畫耗資110億美元，美國對此非常警惕，共和黨、民主黨議員都表達反對。川普政府擔心，這個天然氣管道會使得俄國加深對歐洲能源供應的控制，也會降低美國天然氣在歐洲市場的利益。

不過，美國的制裁同時激怒俄國與歐盟；這些國家認為，他們可以決定自己的能源政策。德國總理梅克爾（Chancellor Angela Merkel）本周早前表示，她反對針對Nord Stream 2項目的境外制裁。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）措辭更強烈，認為制裁等同干預歐盟的自主決策。

這條由Gazprom所擁有的天然氣管道長達1225公里，，川普曾提及，可能使得德國成為俄羅斯的「人質」。參與項目的瑞士－荷蘭公司Allseas表示，由於擔心制裁，已暫停鋪設管道的工作。

美國的制裁內容，還包括打擊俄羅斯與土耳其的管道TurkStream，像是凍結承包商的資產，以及取消他們的美國簽證。