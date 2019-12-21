鐵粉動搖！基督教雜誌挺彈劾　川普：我替福音派做的沒人能比

▲美國總統川普面臨彈劾危機。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

福音派基督教雜誌《今日基督教》（Christianity Today）19日發表社論，標題直指美國總統川普應該被免職，內容寫道他不僅違背憲法，更關鍵的是也非常不道德。對此，川普則抨擊，這個「極左」的雜誌是一個替民主黨服務的刊物，「實際上，沒有任何總統做的像我替福音派或宗教本身所做的那樣！」

《紐約時報》報導，川普20日在兩個不同場合批評《今日基督教》，試圖將此定位成一個極左雜誌。他在推特寫道，這個刊物應該在尋求華倫（Elizabeth Warren）、桑德斯（Bernie Sanders）或其他社會主義、共產主義傾向的人幫忙，來捍衛他們的信仰，「瞌睡喬（Sleepy Joe）如何？」川普點名的角色，都是爭取2020總統大位的民主黨人，他又接著說自己在福音派與宗教的作為，沒有其他總統能與他相比。

《今日基督教》主編加利（Mark Galli）在社論中寫道，川普在他的政府中把道德的觀點變得愚蠢。加利還呼應民主黨發起的彈劾，「美國總統試圖利用他的政治權力，強迫外國領導人騷擾、詆毀總統的政敵之一，這不僅違反憲法，更重要的，是非常不道德。」

許多福音派選民過去都力挺川普，根據公共宗教研究所（Public Religion Research Institute）近期民調，77％白人福音派信徒支持川普，其中一半是強力支持；該機構還發現，98％共和黨白人福音派教徒反對彈劾川普。

然而，許多年輕的福音派信徒在同性婚姻等議題更傾向於與長輩不同的態度，也對川普分離移民家庭、否認氣候變遷的政策感到不安。報導指出，加利似乎是想接觸新世代的福音派信徒，「如果我們現在不改變路線，未來幾十年，會有人嚴肅對待我們說的公正與正直嗎？」