紐西蘭「半自動化武器禁令」21日實施　槍枝登記不記名！回收困難

▲紐西蘭總理阿爾登宣布將修改槍枝法。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

紐西蘭於今年4月通過半自動武器禁令，於21日正式實施。該禁令禁止軍用類型半自動武器、突襲步槍、部份槍枝零件，違者將面臨五年的監禁風險。紐西蘭7月開始執行槍枝收購計畫，讓那些擁有槍枝的民眾，得以在禁令實施之前將槍枝繳回，如今已回收超過5萬6000件武器。

根據stuff報導，紐西蘭基督城中的兩座清真寺，今年3月發生槍擊案，51人喪失生命。總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布臨時禁令，民眾不得擅自使用半自動武器，國會議員投票表決後，該禁令獲得批准。

紐西蘭警政署長奈許（Stuart Nash）表示，槍枝登記和更嚴格的使用許可制，將成為紐西蘭槍枝管理的下一個計畫方向，已經提交第二階段的政策計畫，包括實行槍枝登記制，以及槍械執照的發放標準。

在紐西蘭大約有24.8萬民眾擁有槍枝，目前已經從3萬2000人手中回收5萬6000多支槍枝，符合當局所預測的數量，除此之外，另有約18萬8000件違禁零件也被收回。

依照當地法律，只需要簡單的條件就可以申請槍枝，連名字都不需要登記，因此警方無從掌握槍枝確切的數量。「有照槍枝持有人協會」（COLFO）估計，紐西蘭國內的違禁槍械約為17萬支，目前已回收的槍枝還不到三分之一。

至今還有許多民眾沒有繳回，該禁令實施後，民眾仍然可以以自願的方式將槍枝繳回當局，警方會依照槍主的狀況，斷定是否移送法辦，但如果被發現擁有被禁止的槍枝，而未獲得當局同意的相關證明書，將可能依法被起訴。