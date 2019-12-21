美術館變自助洗衣店！3層樓空間宛如走進懸疑愛情電影場景

▲北師美術館變「自助洗衣店」！藝術家賈茜茹策畫《「這是一個在自助洗衣店的故事」》展覽自即日起揭幕。（圖／陳長志攝影／北師美術館提供）

記者林育綾／台北報導

北師美術館變成「自助洗衣店」！藝術家賈茜茹策畫《「這是一個在自助洗衣店的故事」》展覽，自即日起揭幕，將美術館全棟3層樓空間轉變為自助洗衣店的電影場景，分別運用舞蹈、影像、裝置、聲音在此交錯出多重敘事，觀者宛如走進一齣懸疑愛情故事裡，也像是看了一場電影，遊走於真實記憶與想像之間。

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▲▼藝術家賈茜茹將美術館全棟3層樓空間，轉變為自助洗衣店的電影場景。（圖／陳長志攝影／北師美術館提供）

北師美術館自2011年成立以來，推動多場藝術試驗，為了鼓勵新銳創作者持續實驗與探索，2015年起推動2年一次的「作夢計畫Dreamin’ MoNTUE」向全球徵件，提供專業資源支持新世代的創作能量，在2017年首次展出時佳評如潮，如今第二屆作夢計畫由獲選藝術家賈茜茹策畫《「這是一個在自助洗衣店的故事」》展覽。

▲▼彷彿於美術館上演的一齣懸疑的愛情故事。（圖／陳長志攝影／北師美術館提供）

賈茜茹曾獲得2012年高雄獎首獎，也曾入選台南新藝獎、台北美術獎，此次《「這是一個在自助洗衣店的故事」》展覽串聯董育廷（劇場設計師）、陳書煌（電子音樂創作者）、田孝慈（編舞家）、楊雅鈞（舞蹈家）等藝術家，將美術館全棟3層樓空間轉變為自助洗衣店的電影場景，並分別運用舞蹈、影像、裝置、聲音在此交錯出多重敘事，於美術館上演的一齣懸疑的愛情故事，讓觀眾踏入美術館如同「走進一部電影裡面看一場電影」。

▲▼觀眾踏入美術館如同「走進一部電影裡面看一場電影」。（圖／陳長志攝影／北師美術館提供）

北師美術館「作夢計畫Dreamin’ MoNTUE」讓美術館成為創作者的實驗舞台，解構「觀眾」、「美術館空間」、「藝術創作」之間的邊界，引發三者之間的交融與對話，探索跨越各種領域的「未知性」。

▲《「這是一個在自助洗衣店的故事」》展覽字即日起至2020年1月19日（圖／陳長志攝影／北師美術館提供）



2017年首次推出時，獲選藝術家葉名樺以《一個人的美術館－寂靜敲門》展演後，獲得2017年第16屆台新藝術獎提名，同年於橫濱市民美術館之數位藝術家渡邊豪新作【dislocation】中受邀編創演出；導演陳彥斌《嗨歌三百首masingkiay》更於展出後，於2019年受邀前往龐畢度國家藝術文化中心大都會雙年展期望透過此計畫，挖掘更多年輕的創作能量，開展當代文化藝術的多樣性。

《「這是一個在自助洗衣店的故事」》展覽字即日起至2020年1月19日，並搭配展覽進行演出、舉辦相關放映會等精采活動，可留意北師美術館官方網站。