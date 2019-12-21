逼迫裁掉2.2萬職缺…法國電信19員工輕生　3主管遭判刑

▲「法國電信」前總裁隆巴德出庭。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

巴黎一家法院20日裁定，改名為Orange的「法國電信」（France Télécom）公司，其前老闆與兩名前主管在重組單位期間，有19名員工輕生，另外12名員工試圖結束生命，這3名高級主管被判處入獄服刑。BBC記者斯科菲爾德（Hugh Schofield）認為，此次判決是法國勞工、雇主關係的里程碑。

BBC報導，法國電信前總裁隆巴德（Didier Lombard）、前副執行長維尼斯（Louis-Pierre Wenès）、人事主管巴伯羅（Olivier Barberot）被判處各1年有期徒刑、緩刑8個月；隆巴德必須支付最高1.5萬歐元（約台幣50萬元）罰款。改名為Orange的「法國電信」，則必須支付7.5萬歐元（約台幣250萬元）罰款。

法院調查39件案例，其中19人輕生，另外12人有意自殺，接下來的員工陷入憂鬱，不然就是沒辦法工作。這些事件發生在2000年代後期，當時公司進行大規模重組，影響數千名員工。

另外4名主管也被以串通罪名判處4個月緩刑、5000歐元罰款。這是法國法院首次承認「機構性騷擾」（institutional harassment）。

CBS新聞報導，法院得知的證據可見，員工突然被要求轉換工作地點，上頭威脅減薪，還收到電郵要求他們主動離職。其中一人直接在同事面前輕生，留下遺書表達自己在職場中的痛苦。

回到公司重組期間，隆巴德當時試圖裁掉2.2萬個職缺，並再次培訓至少1萬名員工；有些職員接受調離，只好離開家庭，不然就是分配到自己不喜歡的工作。2007年，隆巴德被爆出他告訴資深經理，他會讓員工以兩種方式離開，從窗戶出去，或從門邊出去；他承認，重組公司會讓員工沮喪，但並不會導致他們輕生，他決定提起上訴。

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