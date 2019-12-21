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電子書營收破億！　Readmoo公布2019年度閱讀報告：男重實用、女重心靈

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▲ 10.3吋mooInk Pro正式亮相.左起為元太科技消費性電子事業電子紙筆記本處長景己倉、Readmoo讀墨電子書執行長龐文真、Linfiny全球業務處資深處長小玉勇。（圖／記者姚惠茹攝）

▲手機與mooInk成為讀者隨身性高的兩大閱讀載具。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

Readmoo讀墨電子書近日公布2019年度閱讀報告，電子書閱讀時間與營收雙雙翻倍成長，50萬會員全年全站閱讀時間5,400萬分鐘，營收更突破一億元大關，2019年讀者較前一年略微年輕化，以26~30歲讀者占比最高，隨身性高的手機與mooInk為讀者最常使用的兩大閱讀載具。

讀墨電子書執行長龐文真表示，2019讀墨與讀者共同交出一張漂亮的成績單，締造四大關鍵數字，包括全年電子書銷售額跨越一億元大關、全站閱讀時間來到5,400萬分鐘，較2018年成長1.7倍、全站上架書籍近11萬本、合作上架出版社/作者數量也大幅提昇，數量已超過3,000家。

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▲電子書營收破億！　Readmoo公布2019年度閱讀報告：男重實用、女重心靈。（圖／Readmoo提供）

▲Readmoo公布2019年度閱讀報告顯示男性的閱讀講求知識實用性與功能性。（圖／Readmoo提供）

龐文真表示，持續觀察讀者閱讀多年，每年暢銷書籍雖各有消長，就銷量而言，讀者的最愛仍是商管類型，就閱讀時間來看，文學小說仍是讀者調劑生活的主力，而且讀墨電子書獨有的閱讀馬拉松活動，其社群閱讀的群體力量，則持續刺激讀者探索不同的閱讀領域。

龐文真指出，綜觀全年，最熱門的主題馬拉松（活動期間總閱讀時間最長）分別是人文社科馬拉松、商管馬拉松、嚼嚼小說馬拉松，而且馬拉松對銷售的激勵也相當明顯，活動期間銷售成長前三大為獨步推理馬拉松、華文閱讀推理馬拉松、漫畫輕小說馬拉松。

龐文真表示，觀察男性和女性的書櫃，也可以看到不同性別在閱讀各有偏好，像是男性的閱讀講求知識實用性與功能性，會出現諸如《OKR：做最重要的事》、《常識統計學》、《脫單學》這樣的書籍；而女性讀者閱讀則喜愛小說，重視自我覺察，會看《82年生的金智英》、《俗女養成記》、《我們與惡的距離》這種既跟得上影劇時事又能映照心靈的書籍。

▲電子書營收破億！　Readmoo公布2019年度閱讀報告：男重實用、女重心靈。（圖／Readmoo提供）

▲Readmoo公布2019年度閱讀報告顯示男性的閱讀講求知識實用性與功能性。（圖／Readmoo提供）

其中最主要的原因來自隨身閱讀載體的關係，龐文真表示，手機和mooInk成為讀者的兩大閱讀主力，尤其從2016年開始觀察閱讀裝置的變化至今，讀墨發現，讀者偏好使用隨身性高的裝置閱讀，mooInk與手機是目前讀者閱讀時最常選擇的兩種載具。

值得一提的是，龐文真表示，同步觀察讀者語音朗讀（TTS, Text to Speech）、有聲書的聆聽時間可以發現，讀者不但喜歡在通勤時間讀書，也偏好在這段時間聽書，因為手機隨身攜帶，適合隨時隨地利用零碎時間閱讀或聽書，電腦則是上班族利用時間補充知識的好工具。

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