不反你們這對活寶天兵兄弟要反誰？常美冰店發500冰棒支持罷韓

▲旗山常美冰店。（圖／翻攝自常美冰店臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄旗山老字號冰店「常美冰店」20日深夜卻在臉書吐露心聲，指出雖然去年選舉雖投給陳其邁，但也願意把新市長當作自己人看待，甚至願意佩服參加觀光局舉辦的活動，沒想到韓國瑜和潘恒旭全都烙跑，根本是「真心換絕情」，並宣布：「1221Wecare高雄大遊行，準備500支的冰棒給來參加的遊行朋友吃冰加油打氣」。

「常美冰店」20日深夜在臉書發文指出，「很多人都叫我們抗韓冰店黑韓首腦，以為我們冰店就是單純不爽草包王，其實不是這樣，2018年韓國瑜就職典禮餐會，常美冰店也受邀參加，雖然沒有投給這個人，對他的言行舉止有些意見，但是既然他是投票正式選出來的市長，我們這些在地商家還是站出來出席表示支持，因為我們願意把新的市長當作自己人看待。」

常美冰店表示，韓國瑜的愛將潘恒旭曾來店裡，雖然對他推動的觀光活動質感有些看法，「但是如果他願意為了高雄的觀光投注心力，即使對草包王有意見，身為在地商家還是跟小潘潘很有風度的交流心得

，甚至2019年5月邀我們參加觀光局辦的活動，我們也願意放下成見參加。」

「然後呢？沒有然後了。」常美冰店表示，雖然當初票投陳其邁，但還是願意為了高雄跟新團隊一起努力，「結果

草包王跟小潘潘人全都烙跑，啊塞林涼林北真的是真心換絕情痛批：「真的是真心換絕情！」不反你們這對活寶天兵兄弟要反誰？

常美冰店表示，1221Wecare高雄大遊行，將會在五福路的某個路邊，準備500支的冰棒給來參加的遊行朋友吃冰加油打氣，「歹勢，一間高雄鄉下的小冰店沒辦法準備太多的東西，一點小小心意，只因為我們是高雄人，光復高雄，台灣加油」。

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