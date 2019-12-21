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日嬰兒車事故「5年288件」　7成全因吊掛雜物…家長明知不改

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▲▼嬰兒車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲日本經常發生嬰兒車翻倒事故。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

嬰兒車幾乎是所有育兒家庭的必備品，嬰兒車甚至進化到有放置物品的空間、掛勾，敞篷等，然而日本國民生活中心（NCAC）調查發現，日本嬰兒車事故在5年內發生288起，有7成都是在嬰兒車上吊掛物品。

綜合日媒報導，NCAC針對1000名有4歲以下兒女的家長進行調查，有將近9成人都知道嬰兒車有可能翻倒，卻還是在掛鉤上吊掛物品，其中還有3成家長坦言曾經發生嬰兒車翻倒、小孩子跌倒的意外，就是因為吊掛物品。

數據顯示，2014年4月至2019年10月，5年間日本就發生288起「6歲以下的小朋友」乘坐嬰兒車的事故。其中甚至有一名1歲男童因跌倒，引發創傷性蜘蛛膜下腔出血（SAH），最後住院長達1週。

報導指出，NCAC測試7款嬰兒車，雖都符合日本規格協會（Consumer Product Safety Association）的安全標準，但當孩童體重輕、吊掛物品又重，就很容易向後翻倒。

更可怕的是，即使嬰兒車販售時，警告「吊掛物品最重限3公斤」，但實際上吊掛僅3公斤的物品，嬰兒車也可能會翻倒。NCAC提醒，家長最好不要習慣在嬰兒車後方吊掛物品，避免嬰兒車失去平衡翻倒，讓孩童受傷。

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